Butcher’s Secrets澳洲高品質紅肉登陸香港 三大餐廳聯手推出限定菜單 牛臀肉他他 / 麻辣翼板肉/紅酒燉牛肉

由澳洲肉類及畜牧業協會（MLA）與澳洲牛羊肉（Aussie Beef and Lamb）攜手舉辦的「Butcher’s Secrets」活動，由即日起至2026年6月21日，聯合香港三大知名餐廳SKYE Roofbar & Brasserie、Food Studio及Feather & Bone，推出期間限定菜單，活動特別聚焦於多元化的切肉部位，包括牛胸肉、牛臀肉、牛肩胛肉及羊肩肉等部位的獨特風味與烹調潛力。展現澳洲紅肉的卓越品質與可持續發展實踐。

柏寧酒店 SKYE Roofbar & Brasserie 法澳風味 位於銅鑼灣香港柏寧酒店頂層的SKYE Roofbar & Brasserie，推出以澳洲牛肉為主題的「MLA牛肉及羊肉品嚐晚餐」，每位$880。此套餐由主廚以現代手法重新詮釋法國料理，結合法澳風味。前菜「牛臀肉他他伴海螺配豆腐醬及沙茶醬」，選用精瘦牛臀肉搭配海螺鮮香，展現多層次味覺。湯品「澳洲和牛牛尾湯伴香煎鴨肝」以慢火燉煮牛尾呈現豐富膠質，搭配鴨肝及意大利雲吞，風味濃郁。主菜「澳洲牛肉西冷」選用紐約克部位，肉質緊實且油花均勻，搭配馬達加斯加青椒醬及經典配料，完美呈現牛肉純粹風韻。甜點則有「士多啤梨閃電泡芙」及「茉莉花牛奶朱古力」等精緻選擇

萬麗海景酒店 Food Studio 澳洲牛羊自助餐 位於灣仔的香港萬麗海景酒店自助餐食府Food Studio「Butcher’s Secrets」主題活動，特別加入四道精緻料理，以澳洲牛肉及羊肉為主角。包括「香燒澳洲羊腿」，選用來自新南威爾斯州剛達蓋地區的頂級羊肉，該地羊肉經Gundagai Lamb Quality（GLQ）評分體系嚴格監控，僅GLQ5+級別的羊肉方能入選，品質卓越。另一道「香烤斧頭牛扒」由大廚現場燒製並即席切片，牛肉鮮嫩多汁，風味濃郁。此外，「紅酒燉牛面頰肉」以慢火烹煮，入口即化，展現極致柔嫩口感；「川味麻辣翼板肉」搭配台灣刈包，融合花椒與紅辣椒的麻辣風味，層次豐富且充滿刺激。午市自助餐每位$580.8，晚市每位$932.8。

Feather & Bone 極致紅酒燉牛肉 以高級肉舖、雜貨店及熟食店結合特色聞名的 Feather & Bone，於香港多地設有分店，將於 2026 年 4 月 1 日至 30 日期間，推出兩款以澳洲牛肉為主題的全新菜式，帶來南半球紅肉的極致饗宴。首款推薦菜式為法國經典鄉村料理「紅酒燉牛肉」（$ 218）。此道料理精選鮮嫩多汁的澳洲牛背肩肉，搭配紅酒、紅蘿蔔、冬菇及薯蓉，以慢火燉煮至肉質入口即化，充分吸收食材香氣，展現層次豐富的口感。另一款「澳洲草飼牛肉漢堡」（$198）則以草飼澳洲牛肉製成漢堡扒，搭配意大利斯卡莫扎芝士、煙肉、煙燻紅椒粉及香辣大蒜蛋黃醬，完美融合多重風味。