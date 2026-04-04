新店關注組｜中環新開印度扒房Punjab Warriors 炭燒牛扒配正宗印度咖喱 逢星期⼆至四半價鋸扒/星期六兩⼩時無限暢飲

由倫敦米芝蓮二星印度餐廳前主廚Angshuman Adhikari掌舵的印度扒房Punjab Warriors，日前於中環開業。主打炭火燒烤牛扒及正宗印度菜餐廳，逢周二至四推出指定菜式半價優惠，周六更設兩小時無限暢飲，走親民抵食路線。

掌廚的Angshuman Adhikari擁有逾20年烹飪經驗，曾在倫敦餐飲集團JKS Restaurants旗下的印度餐廳Brigadiers擔任主廚，亦曾任職米芝蓮二星印度菜餐廳Gymkhana，現將其經驗帶到香港。

主打炭火燒烤牛扒 串燒咖哩選擇豐富

餐廳以炭火燒烤牛扒為賣點，招牌菜包括1公斤T骨牛扒（$1,288）和1.2公斤斧頭扒（$1,388），均配印度瑪莎拉香料牛油、薯條及沙律。想多試幾款肉類，可選雜錦烤肉拼盤（$988／2人份），內有羊扒、烤雞、免治烤肉串和烤蝦。

除牛扒外，餐廳亦供應多款炭火串燒及咖哩。串燒方面有印度烤羊排（$278）配菠菜乳酪醬，以及土窯灶香料烤雞（$168）。咖哩選擇包括雞肉忌廉瑪莎拉（$198）、和牛牛小排印度辣酒醋咖哩（$288），以及以克什米爾乳酪咖哩慢火炆煮的羊腿肉咖哩（$258）。另外值得一試的還有和牛牛腱骨髓燜飯（$198），將牛骨髓與香料、香米同煮，味道濃郁。