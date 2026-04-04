新店關注組｜中環新開印度扒房Punjab Warriors 炭燒牛扒配正宗印度咖喱 逢星期⼆至四半價鋸扒/星期六兩⼩時無限暢飲

由倫敦米芝蓮二星印度餐廳前主廚Angshuman Adhikari掌舵的印度扒房Punjab Warriors，日前於中環開業。主打炭火燒烤牛扒及正宗印度菜餐廳，逢周二至四推出指定菜式半價優惠，周六更設兩小時無限暢飲，走親民抵食路線。
倫敦名廚掌舵
掌廚的Angshuman Adhikari擁有逾20年烹飪經驗，曾在倫敦餐飲集團JKS Restaurants旗下的印度餐廳Brigadiers擔任主廚，亦曾任職米芝蓮二星印度菜餐廳Gymkhana，現將其經驗帶到香港。
主打炭火燒烤牛扒 串燒咖哩選擇豐富
餐廳以炭火燒烤牛扒為賣點，招牌菜包括1公斤T骨牛扒（$1,288）和1.2公斤斧頭扒（$1,388），均配印度瑪莎拉香料牛油、薯條及沙律。想多試幾款肉類，可選雜錦烤肉拼盤（$988／2人份），內有羊扒、烤雞、免治烤肉串和烤蝦。
除牛扒外，餐廳亦供應多款炭火串燒及咖哩。串燒方面有印度烤羊排（$278）配菠菜乳酪醬，以及土窯灶香料烤雞（$168）。咖哩選擇包括雞肉忌廉瑪莎拉（$198）、和牛牛小排印度辣酒醋咖哩（$288），以及以克什米爾乳酪咖哩慢火炆煮的羊腿肉咖哩（$258）。另外值得一試的還有和牛牛腱骨髓燜飯（$198），將牛骨髓與香料、香米同煮，味道濃郁。
甜品則有太妃椰棗蛋糕（$68）和焦糖印度米布丁（$58）。
周二至四半價牛扒夜
餐廳逢周二至四推出半價優惠：周二供應1公斤咖哩T骨、周三是雜錦烤肉拼盤、周四則有1.2公斤瑪莎拉斧頭扒，指定菜式以半價發售，肉食愛好者不容錯過。
逢星期六直播賽事無限暢飲2小時
餐廳設計靈感來自昔日印度軍隊食堂酒吧，可容納約150人，另設12人私人房間，會直播板球、英超足球及欖球等體育賽事，全年同步播出世界杯和Twenty20板球聯賽等國際賽事。飲品方面供應英國Powder Monkey Brewery的手工啤酒，另備超過30款氈酒，以大酒杯盛載。逢星期六更設2小時無限暢飲，供應印度淡艾爾啤酒及氈酒雞尾酒，非常適合約朋友邊睇波邊暢飲。
*以上價格需另加10%服務費
Punjab Warriors
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地址：中環擺花街18-20號嘉寶商業⼤廈地舖
營業時間：星期⼀⾄⽇ 中午12 時⾄晚上11時
電話： +852 9525 7003