粵淮四手聯乘 黑珍珠一鑽江南灶 x 紅糖中菜廳 $648六道菜 必吃 蜜豆黃魚獅子頭 / 煙燻百里香乳鴿

香港嘉里酒店紅糖中菜廳將於今年4月13日至19日舉辦限時一周的粵淮雙廚四手聯乘饗宴，邀請來自南京香格里拉江南灶的中餐行政總廚侯新慶師傅，作為連續九年蟬聯黑珍珠殊榮的名廚，以其對淮揚菜細膩刀工及傳統風味的深刻理解而聞名。而紅糖中菜行政總廚余偉經師傅則擅長以創新手法演繹粵菜的鮮甜精髓。兩位大廚將攜手運用當季頂級食材，結合現代烹飪技法，重新詮釋中國飲食文化的博大精深。

六道菜午市套餐 $648

活動期間紅糖中菜廳將提供六道菜商務午市套餐及六道菜晚市尊貴套餐，分別以$648及$1,288供應。午市套餐以精緻點心揭開序幕，其中翡翠燒賣以蔬汁染綠外皮，內餡鮮美；千層油糕甜而不膩，口感鬆軟。主菜包括蜜豆黃魚獅子頭及番茄汁玻璃大蝦配指橙，前者以新鮮黃魚入饌製成飽滿丸子，後者以大蝦為主角配上番茄醬汁，展現傳統與現代的巧妙融合。而煙熏百里香乳鴿則以草本香氣與豐腴肉汁交融，令人回味無窮。

晚市尊貴套餐紅糖三小碟以鵝肝片皮乳豬件、蔥油聖子及黑松露素鵝展現粵菜的多元創意；翡翠文思豆腐配松葉蟹羹及梅干菜鮑魚紅燒肉則彰顯淮揚菜的細膩刀工與醇厚風味。殿堂之作魚子海膽蛋白法國藍龍蝦更以法國藍龍蝦、海膽及魚子完美結合，締造奢華口感。(可另加港幣$700選配法國佳釀)