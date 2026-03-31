澳洲親子遊｜墨爾本必到動物園！希爾斯維爾野生動物保護區 近距離觀察200+本地野生動物

來到澳洲，絕對不能錯過親近野生動物的機會！想一次過睇盡當地極具標誌性的動物，就絕對要來墨爾本的希爾斯維爾野生動物保護區(Healesville Sanctuary)，除了能近距離與野生動物互動外，置身這裡有如深入原始林地一樣，體驗澳洲原生態系統。 鳴謝：Visit Victoria、香港航空 圖文：Rosina

位於雅拉河谷(Yarra Valley)的希爾斯維爾野生動物保護區，這裡與一般的動物園截然不同，一走進園區就像就入佔地30公頃的森林一樣！園內有指示牌及地圖指引遊客到各種野生動物區域，遊客可以走入樹林小徑、穿過溪間，自由探索整個園區，尋找袋鼠與樹熊蹤影！

200 種原生物種全接觸 超罕見鴨嘴獸 這個動物保護區飼養超過200種本地原生物種，除了大家都熟悉的樹熊、袋鼠及袋熊等之外，在這裡更可以近距離觀察極為罕見、行蹤隱秘的鴨嘴獸！鴨嘴獸全球數量極少，這種夜行性動物對聲音極為敏感，平日難得一見，希爾斯維爾野生動物保護區打造一個適合鴨嘴獸生活的暗黑環境，讓遊客可以有幸看到鴨嘴獸活動的身影，已足夠令這個行程值回票價。而在園內的袋鼠區域，更可以見到不同品種的袋鼠通處走，飼養員更會定時進行餵食示範，一邊講解袋鼠相關知識，看見袋鼠們乖乖排排坐，場面相當有趣。

另外每天中午時分，園內更會上演重頭節目Spirits of the Sky，楔尾鷹、黑胸禿鷹、吠鷹鴞、以及色彩斑斕的鸚鵡等原生鳥類將進行飛行表演，欣賞牠們於天空翱翔時的萬千姿態，非常震撼。

互動體驗打造親子遊樂場 區內同時設計多款與野生動物的互動環節，打造老少咸宜的親子教育體驗。除了每天的飼養員講座，遊客更可以預約體驗，比如走入圍欄與超可愛的針鼴進行近距離接觸。園內亦設有多結合自然環境的遊樂區，讓小朋友盡情放電。最受歡迎的莫過於以原住民語命名的「Iuk/Eok鰻魚溪流戲水區」，家長可以坐在草坡上小憩，看著小朋友們在溪水中嬉戲，夠幸運的話，這裡甚至能看見野生的鴨嘴獸出沒！另外近期園方更增設了「恐龍小徑」，利用先進的動畫技術重現史前巨獸，各位小恐龍迷絕對不能錯過！

買手信拯救瀕危物種 在希爾斯維爾野生動物保護區，保育是首項使命。園內現時正全力拯救27種處於滅絕邊緣的本土動物，當中包括極度瀕危的南方曲翼蝠及曾一度以為被滅絕的新荷蘭鼠等，為推行救助這些瀕危野生動物，園方以精緻紀念品吸引人們捐助保育計劃，讓遊客在入手手信之餘，亦能為生態盡一份心力，比如透過售賣印有瀕危物種插畫的帆布袋籌款；同時園內推廣「Coffee for Wildlife」計劃，售賣及提供以遮蔭種植法種植的咖啡，以保護動物的棲息地。即使是遊客日常的小小消費，也能轉化為保護大自然的強大力量。

希爾斯維爾野生動物保護區(Healesville Sanctuary) 地址：Glen Eadie Ave, Healesville VIC 3777, Australia 營業時間：每天09:00 – 17:00 門票：成人澳元$54.50起；0–15歲兒童周末假日免費；4-15歲兒童平日澳元$28.50起；0–3歲嬰孩免費