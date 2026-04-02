深圳好去處｜深圳3間免入會大型超市！近羅湖/華強北/福田 盒馬鮮生即買即煮

不少香港人北上都喜歡到超市掃貨，價錢平、選擇多，可以買齊食材和零食。今次為大家推介三間大型超市，分別位於羅湖、華強北及福田區，地鐵直達交通方便，而且全部免入會，下文即睇介紹！

深圳超市推介｜1.盒馬鮮生 即買即煮一條龍 如果想一次過超市掃貨及飽歎至抵美食，推介大家去盒馬鮮生。盒馬鮮生主打結合超市和餐飲，供應新鮮食材，並提供即買即煮服務，客人可把買到的食材直接加工、即場享用，帶來一條龍式的購物與用餐體驗，非常方便。店內分為生鮮區、蔬果區、肉類區、海鮮區、烘焙區、零食飲品區及日常雜貨區等，貨品款式豐富，方便大家選購。至於必買推介，烘焙區的巧克力味麻糬口感 Q 彈，焗烤芝士牛乳生吐司咸香濃郁；零食方面，焦糖味爆米花、抹茶布丁等亦是人氣之選！



盒馬鮮生（皇庭廣場店）

地址︰深圳市福田區福華三路皇庭廣場B1層

深圳超市推介｜2.永輝超市羅湖分店 回程前掃貨最方便！ 羅湖區的永輝超市分店位處地鐵上蓋商場，交通方便，最適合大家北上半天回程前去掃貨。店內商品種類齊全，由生鮮、水果、肉類、海鮮以至日用品應有盡有，還設有即食熟食區，提供炸雞、烤鴨、避風塘海鮮、鍋包肉等熱門小食，部分更可試食。其中甜點類最受網民歡迎，芋泥奶包餡料綿密、芋泥香濃；榴蓮千層蛋糕榴相當足料，啖啖榴蓮果香，價錢親民。



永輝超市（羅湖店）

地址︰羅湖區金光華廣場 B2 層

深圳超市推介｜3.天虹超市 華強北分店地鐵直達 天虹超市是深圳的老牌超市，而位於華強北中航城君尚購物中心的分店地鐵直達，環境整潔，貨品種類亦相當齊全，值得一逛。店內除了豐富的日常選貨外，每天午市及晚市時段更設有一站式海鮮加工服務，可即買即煮即食乳山大生蠔、豉油皇大蝦等海鮮。熟食區更有乳鴿、叉燒、燒味、鐵板燒、雪花和牛等，一於留肚去開餐啦！



天虹超市sp@ce (華強北分店）

地址︰華強北中航城君尚購物中心