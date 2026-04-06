新奇士盲盒快閃店登陸K11 Art Mall 玩遊戲贏限定柑橘收納盒/黑牌超甜臍橙

加州柑橘品牌新奇士將於4月9日起在 K11 Art Mall 推出期間限定「新奇士 Joocies 大派對」快閃店。首度推出以盲盒形式發售的柑橘收納盒Joocies作主打，將新鮮橙化身成兼具收納與造型功能的潮流單品，現場亦設互動遊戲及打卡位，參加者有機會免費贏取盲盒及新奇士黑牌超甜臍橙。

今次快閃店的主角是品牌全新產品Joocies，外形是專為新奇士橙而設的柑橘收納盒，以盲盒形式發售，每個盲盒附有可替換及收藏的小配件，買家可自由配搭出不同造型。收納盒設計兼顧外觀與實用，方便隨身攜帶鮮橙出門。

即場玩遊戲贏盲盒

快閃店設有互動遊戲，考驗參加者反應及手眼協調能力，玩法是在限時內將橙色球舀入籃中。成功過關即可獲贈Joocies限定盲盒一個，以及一個新奇士黑牌超甜臍橙，數量有限，先到先得。

多個打卡位展示全系列設計

現場另設多個展示區，展出Joocies全系列產品，讓大家可即場試搭不同造型並拍照打卡。活動詳情可留意新奇士香港Facebook及Instagram專頁。