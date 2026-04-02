Norah Jones西塔琴大師妹妹Anoushka Shankar 與城市室樂團詮釋印度古典新聲

多次獲格林美獎提名的西塔琴(sitar)演奏家阿努詩卡香卡(Anoushka Shankar)，爸爸是拉維香卡(Ravi Shankar)，曾經教The Beatles的George Harrison彈sitar，姐姐亦是3屆格林美獎得主、享譽國際的女歌手Norah Jones。Anoushka將於6月來港，與香港城市室樂團(City Chamber Orchestra of Hong Kong)合作，為香港樂迷送上一場充滿異國風情的演奏會。

Shankar家族在近代流行音樂史稱得上傳奇，不但人才輩出，而且都在樂壇闖出一片天，像Anoushka繼承了爸爸的音樂才華，一直推廣印度傳統音樂，並嘗試與當代各流派音樂融合，探索當中的可能性。她的作品既有古典印度音樂的靈性，又勇於嘗試與現代音樂融合，使sitar的聲音在全球聽眾面前，再度被重新理解與感受。