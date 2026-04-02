Norah Jones西塔琴大師妹妹Anoushka Shankar 與城市室樂團詮釋印度古典新聲

多次獲格林美獎提名的西塔琴(sitar)演奏家阿努詩卡香卡(Anoushka Shankar)，爸爸是拉維香卡(Ravi Shankar)，曾經教The Beatles的George Harrison彈sitar，姐姐亦是3屆格林美獎得主、享譽國際的女歌手Norah Jones。Anoushka將於6月來港，與香港城市室樂團(City Chamber Orchestra of Hong Kong)合作，為香港樂迷送上一場充滿異國風情的演奏會。
Shankar家族在近代流行音樂史稱得上傳奇，不但人才輩出，而且都在樂壇闖出一片天，像Anoushka繼承了爸爸的音樂才華，一直推廣印度傳統音樂，並嘗試與當代各流派音樂融合，探索當中的可能性。她的作品既有古典印度音樂的靈性，又勇於嘗試與現代音樂融合，使sitar的聲音在全球聽眾面前，再度被重新理解與感受。
Anoushka與姐姐Norah Jones合作的歌曲，更成了Shankar家族最私密的家書，亦是最廣為樂迷所知。當中Norah以慵懶爵士風格嗓音唱出的《Traces Of You》、到《Easy》與《Unsaid》輕聲呢喃，姊妹倆以家族優良音樂基因，揉合出跨越東西方音樂文化藩籬的樂風。美國《福布斯》(Forbes)就曾讚譽Anoushka的演奏：「以靈性駕馭樂器，臻近神秘境界。」現場看她撥弄西塔琴，是高超技藝展現，又像一場靈性內省修煉，她演奏間流露出的渲染力，讓台下觀眾屏息欣賞；像她2024年為KEXP頻道拍攝的30分鐘演出，樂迷彷彿隨她的的演奏，進入既深邃又遼闊印度古國。
這次，Anoushka來港與香港城市室樂團合作，特別演奏樂團與英國BBC逍遙音樂節共同委約的作品，結集她三張《人生樂章》(Chapter)專輯中的樂章，藉此勾勒出她音樂生涯與演奏風格。演奏會更找來英國指揮家Robert Ames擔任指揮，他曾與Taylor Swift、The Weeknd、Sigur Rós等音樂單位合作，對任何流派的音樂都有深刻了解。
演奏會將以Anoushka的《永恆、當下》(Forever, For Now)作開場，接著是《黎明前如斯黑暗》(How Dark it is Before Dawn)、《我們重返光明》(We Return to Light)等三首歌曲的新編交響版本選段。每一段作品均展示sitar細膩的旋律線條，與印度傳統節奏的激昂，同時注入弦樂、銅管與打擊樂的豐富質感。
《阿努詩卡．香卡：人生樂章》演奏會詳情：
日期：6月3日(晚上8時)
地點：香港大會堂音樂廳
票價：$600、$480、$350、$220
查詢：https://zh.ccohk.com/events/2025-2026/anoushka-shankar-chapters