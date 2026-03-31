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出版：2026-Mar-31 17:00
更新：2026-Mar-31 17:00

復活節2026｜機場快綫3大復活節優惠 小童免費/長者半價/搶免費單程車票

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Joe50

復活節2026｜機場快綫3大復活節優惠 小童免費/長者半價/搶免費單程車票

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即將踏入復活節長假期，計劃外遊的各位注意！機場快綫推出復活節3大優惠，同時更加推周三搶免費單程車票活動，以優惠價錢坐機鐵去機場，絕對物有所值，即睇詳情！

優惠一 小童免費

家庭旅客注意！由即日起至53日，凡持有效小童八達通的311歲乘客，均可享有機場快綫免費乘車優惠。小童往返香港、九龍或青衣站至機場站，或即日往返博覽館站亦同樣免費，各位精明爸媽起行前記得選擇乘坐機鐵！

優惠二 長者樂悠咭半價

除了小童有份，老友記同樣有著數！即日起至53日，60歲或以上持有有效「樂悠咭」的長者，均可享半價乘搭機場快綫往返市區與機場。除此之外，長者更可享有免費港鐵接駁服務，長幼同行轉乘更方便。

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優惠三 團體票每人低至HK$42.5

若是與親朋好友組團出行，購買機場快綫單程團體票性價比最高！即日起至2026831日，不論是2人、3人或4人同行，只需在機場快綫客務中心(博覽館站除外)購票，即可享有低至58折優惠票價。以4人同行往返青衣站與機場為例，每人平均車費只需$42.5，比單獨購票更划算！

機場快綫搭超所值3大復活節出行優惠

機場快綫搭超所值3大復活節出行優惠

1 MTR分快搶免費單程票

4月更推出「1 MTR 分快搶」活動，連續四個星期三，MTR Mobile會員只要用 1MTR分，就可以於指定時段兌換機場快綫單程票或電子優惠券！名額有限，先換先得。

日期：20264181522 (星期三)

時間：中午12時至晚上1159(或換完即止)

另外，即日起至53日，只要於港鐵官網或MTR Mobile購買機場快綫單程票時，輸入優惠碼「AELEASTER8」，即可享有 7 折回贈。名額限定5,000個，額滿即止！

機場快綫於 4 月連續 4 個星期三推出「1 MTR 分快搶」活動勁送6,400份獎賞

機場快綫於 4 月連續 4 個星期三推出「1 MTR 分快搶」活動勁送6,400份獎賞

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