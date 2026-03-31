復活節2026｜機場快綫3大復活節優惠 小童免費/長者半價/搶免費單程車票

即將踏入復活節長假期，計劃外遊的各位注意！機場快綫推出復活節3大優惠，同時更加推周三搶免費單程車票活動，以優惠價錢坐機鐵去機場，絕對物有所值，即睇詳情！

優惠一 小童免費

家庭旅客注意！由即日起至5月3日，凡持有效小童八達通的3至11歲乘客，均可享有機場快綫免費乘車優惠。小童往返香港、九龍或青衣站至機場站，或即日往返博覽館站亦同樣免費，各位精明爸媽起行前記得選擇乘坐機鐵！

優惠二 長者樂悠咭半價

除了小童有份，老友記同樣有著數！即日起至5月3日，60歲或以上持有有效「樂悠咭」的長者，均可享半價乘搭機場快綫往返市區與機場。除此之外，長者更可享有免費港鐵接駁服務，長幼同行轉乘更方便。