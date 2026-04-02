著數優惠｜一蚊晚市平歎多彩皇宮燒鵝/燒雞/老虎斑/鮑汁冬菇花膠

自1998年開始在石硤尾扎根的多彩皇宮酒樓，不用預製菜，堅持每日手工包製點心，即叫即蒸；明爐自家烤製燒味。酒樓不時大推優惠回饋街坊，今期延續三重賞，最抵一定係晚市時段「1蚊經典菜式」，平至$1就可以食到燒鵝、燒雞、老虎斑或鮑汁冬菇花膠，帶阿媽來她應該會好happy！

$1半隻 燒鵝 先講第一重賞「1蚊經典菜式優惠」，由即日下午5:30起晚市時段，大家用$1就可以平歎燒味及海鮮，四選一經典菜式包括：鮑汁冬菇扣花膠（5位或以上惠顧，全枱只需$1，每位便可享用一客）；如2至4位惠顧，全枱$28，每位一客；限每人一客），勁抵！至尊燒鵝皇$1/半隻（6-9位以上），$1/全隻（10位或以上）；$28/例牌（2至5位）。脆皮燒雞$1/全隻（5位或以上）；$28/半隻（2至4位）。清蒸金邊老虎斑$1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位）。大家睇優惠睇到眼花都要繼續睇！

$9.9椰皇燉鮮奶 第二賞「$9.9歎原個椰皇燉鮮奶」（原價$38），每日下午11:30 – 14:00午市時段推出。選用原個椰皇每日新鮮現燉，燉奶滑嫩入口融化，椰香清甜，感覺滋潤美肌，是時候考敬阿媽啦！

$19.8燒鵝瀨粉 第三賞繼續大推「$19.8燒鵝瀨粉」（原價$52），每日下午14:00 – 16:00下午茶市時段供應。燒鵝皮脆肉嫩，瀨粉爽滑，每人限點一份。 雖然酒樓是30年老字號，裝潢懷舊，然而最近結合了現代機械人服務，不單保留傳統飲茶氣氛，卻不忘與時並進，迎合大勢所趨。

多彩皇宮酒樓 地址：九龍石硤尾南昌街美彩樓地下 電話：27780278