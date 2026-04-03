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生活
出版：2026-Apr-03 12:00
更新：2026-Apr-03 12:00

網上熱話｜iPhone打字選項九唔搭八？用家分享爆笑選字 扯鼻鼾變「避寒」未算最誇

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圖片來源：Threads、電影《全個世界都有電話》劇照

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香港人一向追求高效率，由以往用文字訊息取代打電話之後，近年又開始嫌打字唔夠快，不少人都習慣用語音輸入，只需對住部電話講講講，系統就自動幫你將語音轉為文字，又快又方便。亦有不少人依賴打完頭幾隻字之後，運用iPhone提供的選字完成句子。不過，有網民發現iPhone的選字「九唔搭八」，部分選字更十分離譜。

iPhone選字扯鼻鼾變「避寒」

近日，不少用戶反映iPhone的選字前言不對後語。早前，一位網民發文指自己想打「瞓到扯晒鼻鼾」，本以為打到「瞓到扯晒」後會自動彈出「鼻鼾」的選字，沒料到iPhone的選項除了發文者認為尚可接受的「旗」以外，竟然彈出「避寒」，令他不禁用哭哭emoji訴說「可唔可以出返啲正字選項我」。

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》劇照 圖片來源：Threads

用家分享爆笑選字

除了「鼻鼾」變「避寒」的離譜別字外，不少網民紛紛留言分享自己的離譜選字cap圖。包括有人想打「天生麗質難自棄」，打完「天生麗質」後彈出的選字為「攔截器」、「青春常駐」變「常豬」；有人在新年打祝賀語「招財進寶」時，iPhone的選字竟有「招財腹部」；亦有網民分享爆笑選字，當他打出「抬高個頭俾」後，選字第一位是「曾俊華」，令他不禁笑稱「我到而家都未知我個電話點解要我抬高個頭俾曾俊華」。

除了網民分享的離譜選字，亦有網民表示「iPhone啲輸入越嚟越九唔搭八。」出現一些並非港人用開的詞彙。

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