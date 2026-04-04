網上熱話｜電單車主被亂扔垃圾 炮轟市民無公德心 同類事件原來經常發生！

政府一直致力教育市民要有公德文，在公眾地方亂拋垃圾會罰款$3,000。街道上雖然未算十分乾淨，但大部分情況下總算無乜垃圾，市民亦會主動將垃圾扔到垃圾桶內。不過，部分市民可能仍然未領悟「公德心」，早前有揸電單車的網民就在網上發文，炮轟有人隨手將吃完的食物放在他的電單車上，睇圖都feel到大味同污糟！

電單車主發現吃剩食物 早前，一位揸電單車的網民在社交平台上發文，嬲爆的話講晒粗口炮轟市民無公德心，只因他在泊低架電單車一段時間，返轉頭攞車時，竟發現有人隨手將食剩的垃圾放在他的電單車座椅上。從他上傳的照片中，可見一盒疑似食完牛雜的湯汁連竹籤直接放在座椅上，令他不禁鬧爆「真係嬲到X出黎，大佬你地啲家人們食完就掉返啲垃圾得唔得呀」、「我要深層清潔丫」。

另一車主分享同樣經歷 帖文中完全感受到發文者的憤怒，而另一位同樣揸電單車的網民亦留言分享相同經歷，從網民上傳的照片中，可見情況比發文者更惡劣，只因一碗食完的食物殘渣不單止棄置在她的電單車上，更打側塞入疑似是儲物空間中，湯汁瀉入空間內部，令事主又嬲又崩潰地表示「畢生難忘，後悔冇報警」。亦有網民指座椅曾被棄置煙頭，㷫穿了一個破洞。

網民曾目擊類似事件：真係好嬲 有指以上事件發生在澳門，但港澳兩地的網民都指事件其實經常發生，有人直言「有次我見到有渣人又係放啲垃圾喺人哋架車度，我就話佢：『啊你掉了東西』，佢話不要了是垃圾，我用廣東話X佢，我夠知垃圾啦，垃圾掉垃圾筒啦」。網民亦狠批「真係唔明點解有人可以仆X到咁」、「佢地無垃圾桶概念，中意擺邊就擺邊」。