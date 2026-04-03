4月優惠︱Neway CEO星期三日唱K最低$100位 即場出示學生證可享折扣

為鼓勵市民留港消費，踏入4月，Neway CEO繼續推出逢星期三、日唱K半價優惠；灣仔英皇CEO，更推出學生半價優惠，貓頭鷹時段入場，唱K人頭計最低$100位。無論是想放工鬆一鬆，還是學生黨聚會，唱K折扣絕對不能錯過！

K迷於4月的逢星期三及日，只要預早一天訂房(公眾假期除外)，於香港Neway CEO分店，即可享受半價唱K優惠，唱盡店內所有珍藏好歌，以及最新最快的偶像歌曲，當中包括李幸倪《ICONIC》、陳凱詠《是那麼聲勢浩大》、姜濤《好得太過份》，以及麗英新歌《蝴蝶與花園》等。此優惠祗限人頭收費，不能與其他優惠同時使用，和不適用於K-Lunch時段。