4月優惠︱Neway CEO星期三日唱K最低$100位 即場出示學生證可享折扣

為鼓勵市民留港消費，踏入4月，Neway CEO繼續推出逢星期三、日唱K半價優惠；灣仔英皇CEO，更推出學生半價優惠，貓頭鷹時段入場，唱K人頭計最低$100位。無論是想放工鬆一鬆，還是學生黨聚會，唱K折扣絕對不能錯過！
K迷於4月的逢星期三及日，只要預早一天訂房(公眾假期除外)，於香港Neway CEO分店，即可享受半價唱K優惠，唱盡店內所有珍藏好歌，以及最新最快的偶像歌曲，當中包括李幸倪《ICONIC》、陳凱詠《是那麼聲勢浩大》、姜濤《好得太過份》，以及麗英新歌《蝴蝶與花園》等。此優惠祗限人頭收費，不能與其他優惠同時使用，和不適用於K-Lunch時段。
學生黨福利：灣仔英皇CEO專享
此外，灣仔英皇CEO的貓頭鷹時段，星期一至四每位收費$199位、星期五至日收費數$229位，星期三半價$100位、星期日半價$115位，該時段包含兩杯指定無酒精飲品，以及需加一服務費，星期三/日半價必須提早一日預訂房間。此外，只要即場出示學生證，星期一至四每位收費$149位、星期五至日收費數$199位，絕對抵過返深圳，記得提早打電話或WhatsApp預約，與「咪霸」老友衝去CEO唱盡佢。
CEO各分店查詢：
灣仔 28910022 | 尖東 27213303 | 荃灣 26120171
Neway各分店查詢：
旺角 27391828 | 九龍城 23822300︱觀塘 21806988 | 沙田 26353428 ︱元朗 22844188