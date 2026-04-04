誰說古典樂沉悶？港樂免費音樂會《跳躍交響樂》 當管弦樂遇上爵士靈魂

當古典音樂遇上紐約街頭的爵士靈魂，會擦出怎樣的火花？香港管弦樂團(港樂)的社區音樂會，致力拉近大眾與古典樂的距離，最新的《社區音樂會2026：跳躍交響樂》音樂會，將帶來一場突破傳統演奏廳嚴肅風格的免費音樂演出。這次音樂會以「跳躍交響樂」為主題，希望聽眾在座位上，也能感受到那份「坐不住」的律動感；因此港樂在音樂會裡，嘗試以交響樂的編制，演奏橫跨加勒比海風情與百老匯繽紛多彩的樂章。
張緯晴與莫琳黃金陣容
來自阿根廷的指揮家齊亞齊亞尼尼(Giuseppe Giaziardini)，負責為音樂會執棒，他以處理節奏感強烈的樂曲見稱。令人期待是香港鋼琴家張緯晴(Rachel Cheung)的加盟，她以細膩且具張力的觸鍵聞名，由其詮釋George Gershwin哪種遊走於古典與爵士邊緣的鋼琴作品，絕對是完美契合。此外，來自南非的爵士聲樂家莫琳(Maureen)的獻聲，將為樂曲注入深情靈魂，讓觀眾於旋律起伏間穿梭。
從古巴海灘到紐約街頭
《跳躍交響樂》以George Gershwin 的《Cuban Overture》揭開序幕。此曲曲式充滿火熱律動，在打擊樂節奏主導下，樂迷閉眼聆聽彷彿置身哈瓦那，被溫熱海風吹拂；接著是家喻戶曉的樂曲《I Got Rhythm》及其變奏曲。此曲將爵士樂的即興色彩發揮到極致，張緯晴的鋼琴與港樂一眾樂師互動，是全晚技術互jam的亮點。
壓軸好戲則是伯恩斯坦(Leonard Bernstein)的《West Side Story》交響舞曲，這部作品不但是百老匯的巔峰，更記錄了五十年代紐約社會的張力與浪漫愛情，現場管弦樂團演奏的震撼力，讓樂迷直接感受曲中扣人心弦的衝突與激情。這場充滿活力的演出，將讓樂迷體驗現場大樂隊演出時的澎湃魅力。
《香港管弦樂團社區音樂會2026：跳躍交響樂》詳情：
日期：4月17日(晚上8時)、4月18日(下午3時)
地點：元朗劇院演藝廳
票價：免費入場(4月10日上午10起接受登記)