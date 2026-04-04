誰說古典樂沉悶？港樂免費音樂會《跳躍交響樂》 當管弦樂遇上爵士靈魂

當古典音樂遇上紐約街頭的爵士靈魂，會擦出怎樣的火花？香港管弦樂團(港樂)的社區音樂會，致力拉近大眾與古典樂的距離，最新的《社區音樂會2026：跳躍交響樂》音樂會，將帶來一場突破傳統演奏廳嚴肅風格的免費音樂演出。這次音樂會以「跳躍交響樂」為主題，希望聽眾在座位上，也能感受到那份「坐不住」的律動感；因此港樂在音樂會裡，嘗試以交響樂的編制，演奏橫跨加勒比海風情與百老匯繽紛多彩的樂章。

張緯晴與莫琳黃金陣容

來自阿根廷的指揮家齊亞齊亞尼尼(Giuseppe Giaziardini)，負責為音樂會執棒，他以處理節奏感強烈的樂曲見稱。令人期待是香港鋼琴家張緯晴(Rachel Cheung)的加盟，她以細膩且具張力的觸鍵聞名，由其詮釋George Gershwin哪種遊走於古典與爵士邊緣的鋼琴作品，絕對是完美契合。此外，來自南非的爵士聲樂家莫琳(Maureen)的獻聲，將為樂曲注入深情靈魂，讓觀眾於旋律起伏間穿梭。