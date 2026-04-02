KFC限時三周優惠 $37獨享餐/$79二人餐/$111三人餐登場！全新鬆甜包早餐優惠

踏入4月，復活節長假將至，又是時候約定親朋戚友聚會好時機！KFC即日起至4月22日，一連三星期強勢推出「肯！抵DEAL」快閃優惠。一系列優惠登場，包括全新早晨之選的鬆甜包系列，到必食招牌桶餐都有超值優惠，部分餐點更低至$22即可入手。即睇詳情！

長假期聚會首選！ $111 豪食三人餐 復活節連假期間，不少人家中都會舉辦小型派對。KFC首周優惠打頭陣推出「$111 超值三人餐」，平均每人只需 $37，絕對是性價比之選。除了三人餐外，早晨時段亦有近期大熱的「肯！鬆甜包」系列加入，首週限定推出「$22 雞肉蛋鬆甜包配熱飲」。金黃微脆的鬆甜包，夾著滑嫩雞肉和雞蛋，滋味滿分開啟美好的一天。 $39 歎 4 件雞 獨食分享兩相宜 來到4月8日起的第二周，各位炸雞迷絕不能錯過，限時推出「$39 4 件雞」優惠！3款招牌雞件口味均可任選，無論鍾情經典家鄉雞、惹味辣脆雞還是燒雞，都可以隨心搭配。早餐方面，第二週則換上「$27 醬燒雞扒鬆甜包配熱飲」。厚實的醬燒雞扒充滿肉汁，配上鬆甜包，層次口感豐富。

$37 獨享餐 /$79 分享餐 踏入4月15日至22日最後一周，KFC平日時段(周一至五)推出「$37肯抵獨享餐」，集結 KFC 三大皇牌美食：炸雞、香滑辣汁蘑菇香飯以及人氣高企的格格脆薯塊。絕對是打工仔及學生哥午餐救星。 到了周末，更有「$79 超值二人分享餐」，情侶或閏密齊齊分享美食。早餐部分則有「$41 士多啤梨鬆甜餐」，士多啤梨的甜美氣息為早晨注入滿滿活力，更可以加$5升級餐飲至鮮奶咖啡或泡沫咖啡，品味香醇咖啡！ $8 加配經典葡撻 人氣經典葡撻怎能錯過！「肯！抵DEAL」快閃優惠期間，凡惠顧任何「肯抵Deal」優惠套餐，更可以優惠價$8加配經典葡撻一件。