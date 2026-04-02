復活節優惠｜九龍灣MegaBox新Outlet登場！I.T低至1折、Marimekko 4折入手

MegaBox推出全新潮流休閒購物專區，齊集20間國際人氣潮流、休閒、運動及生活品牌，包括I.T Outlet﹑i.t Outlet 及汽車品牌 OMODA & JAECOO等，當中必睇Marimekko九龍區唯一Outlet，貨品低至4折！另外人氣行李品牌 LOJEL 及眼鏡連鎖店 OPTICAL 88 即將於4月22日開業，下文睇介紹！

Marimekko 產品低至4折！再送開幕限定禮遇 芬蘭設計品牌Marimekko不論是經典印花布藝、餐桌用品，還是家居裝飾小物，都充滿北歐風格。品牌近日正式登陸 MegaBox，為各位帶來全港九龍區唯一的Outlet專門店，全場服飾、袋款、配飾及家品低至4折，粉絲們一於去掃平貨！開幕期間，購物滿指定金額即享特別驚喜，數量有限，送完即止）



地址：MegaBox G層10號舖

LOJEL 全新專門店登場！買滿$1,500即送聯乘限量菲林相機 行李箱品牌 LOJEL 將於 4月22日 進駐 MegaBox，分店將展現品牌對工程效率與美學細節的執著追求，大家去旅行前一於去入手行李箱及收納用具。開幕期間凡消費滿 HK$1,500，即可獲贈限量版「Zlism x LOJEL」 I'M FINE 菲林相機乙部。



開幕日：2026年4月22日

地址：MegaBox G層19號舖

OPTICAL 88 MegaBox新店太陽眼鏡低至6折 OPTICAL 88 將以 Outlet 形式進駐，推出多款指定太陽眼鏡低至6折，款式齊全又抵買。品牌憑著超過35年的專業經驗，為顧客提供多元化視光服務與鏡片選擇。開幕期間消費滿指定金額可獲贈電話繩，一於mark定日子去啦！



開幕日：2026年4月22日

地址：MegaBoxG層 G26號舖

新晉智能汽車品牌 OMODA & JAECOO 新晉智能汽車品牌 OMODA & JAECOO 正式登陸MegaBox，展示全新純電SUV系列，包括最新登場的 JAECOO J5 及經典型號 JAECOO J6，讓車迷近距離體驗越野操控與科技魅力。 地址：MegaBox G層 16A號舖

I.T Outlet 及 i.t Outlet 精選貨品低至1折起 I.T Outlet 及 i.t Outlet 強勢登陸 MegaBox，精選時尚單品低至1折起，另有額外疊加優惠：購買2件享額外9折，購買3件或以上更抵至85折！近百款人氣品牌一次過入手，盡情血拼最實際。



地址：MegaBox G層11及16B號舖 復活節快閃優惠（3-7/4）: I.T Outlet: 消費滿HK$1,000即享額外9折

i.t Outlet: 消費滿HK$800 即減HK$100