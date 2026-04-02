譚仔雲南米線及三哥$28雞髀米線下午茶 蔥油雞髀/藤椒口水汁雞髀2款口味登場

今個復活節，譚仔雲南米線(譚仔)與譚仔三哥(三哥)同步推出限時$28下午茶！ 4月3日起兩款不同風味的雞髀米線下午茶餐即將登場，各位米線Fans絕對不能錯過是次快閃茶餐，把握機會歎限定下午茶餐，食盡譚仔與三哥兩款人氣雞髀！

4月3日起每日14:30至17:00時段，譚仔及三哥將推出$28雞髀主題限定下午茶餐，套餐除了包括啖啖肉的雞髀外，更有迷你米線及飲品，非常抵食！兩款雞髀更以去皮蔥油雞髀及藤椒口水汁雞髀口味登場，滿足不同粉絲口味選擇。

譚仔「去皮蔥油雞髀」超抵組合現身

譚仔復活節限定下午茶餐「去皮蔥油雞髀配迷你清湯米線」，嫩滑雞髀配上秘製濃香蔥油醬，每一口都充滿濃郁蔥香味及滿滿肉汁；加上經過去皮處理的雞髀卡路里大減！配搭清湯米線，口感平衡不膩。套餐同時提供升級選擇，可自由轉配湯底、追加配料及升級飲品，隨心組合專屬滋味下午茶！

另外，譚仔更有多款加配優惠，只需$10即可加配玉桂焦糖多士，或以$16加配雞翼系列，包括湖南土匪雞翼、新疆香草雞翼或四川麻辣雞翼(3隻)，下午茶歎盡豐富滋味！