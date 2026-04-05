藝術家Matt Gondek首次攜手灣仔芬名酒店 破格演繹卡通 創作全新巨型壁畫

藝術三月熱潮席捲全城。國際知名「解構流行藝術」（Deconstructive Pop Art）藝術家 Matt Gondek首次攜手灣仔芬名酒店（The Fleming），為酒店對面的兩個商舖外牆創作巨型壁畫。作品延續Matt Gondek標誌性的「霓虹波浪」（Neon Waves）風格，為酒店住客及公眾帶來全新的視覺衝擊。即日起，公眾親臨現場與壁畫打卡並完成指定任務，即可換領獨家貼紙。即看下文！

Matt Gondek首次攜手灣仔芬名酒店（The Fleming），創作全新巨型壁畫

作品備受國際巨星歡迎 來自美國的Matt Gondek在當代藝術界備受矚目。他受到90年代流行文化及龐克搖滾的反叛精神影響，開創「解構流行藝術」風格，擅長將經典卡通角色米奇老鼠、唐老鴨、賓尼兔等，以「爆炸、熔化、解體」效果呈現，作品深受J Balvin、The Weeknd等國際巨星歡迎。

Matt Gondek的足跡遍及全球，展覽及壁畫作品風靡洛杉磯、紐約、巴黎、東京、曼谷及墨西哥城等國際都會，更擁有J Balvin、The Weeknd等巨星級粉絲，作品備受國際收藏家追捧。

將米奇 解構重組 創作全新作品 全新的壁畫作品同樣以他熟悉的風格創作，透過運用螢光粉紅、亮黃與藍綠色等顏色，將小鴨角色「Lil' Shit」及代表之作「解構米奇」（Deconstructed Mouse）解構重組，讓人反思當代對經典人物的神化現象。

壁畫延續他一貫的耀眼風格

打卡或入住即送獨家貼紙 即日起，公眾親臨現場打卡壁畫，並於Instagram或小紅書發布照片並標@thefleminghk，向酒店1樓接待處工作人員出示帖子後，即可獲贈獨家限量版貼紙。活動期間入住的酒店賓客，在辦理入住手續時，亦獲贈貼紙。

壁畫地址：灣仔菲林明道35至39B菲林明大廈Shop A&B（芬名酒店對面） 壁畫展示日期：即日起亮相