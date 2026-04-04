國金軒「春熙玉潤養生宴」限時買三送一！黑松露炒春筍龍蝦球/沙參海玉竹燉螺頭花膠湯

中環國金軒以時令養生為題，推出期間限定「春熙玉潤養生宴」，嚴選當造海鮮與春季蔬材，由黑松露春筍龍蝦球到沙參海玉竹燉螺頭花膠湯，每道菜同樣帶出鮮香細膩的春日滋味。「國金春熙玉潤養生宴」由即日起至4月30日供應，於Mira eShop預訂可享獨家優惠，下文即睇介紹！

國金軒「春熙玉潤養生宴」 即日起至4月30日，國金軒以春日清補概念入饌，挑選頂級海鮮與當造蔬材，推出「春熙玉潤養生宴」，餐單以精緻時令食材貫穿全場，春日養生必試！首先登場的黑松露炒春筍龍蝦球，選用爽脆清甜的春筍搭配彈牙鮮甜的龍蝦球，黑松露香氣輕盈滲透其中，帶出山林氣息與海味鮮香交融的層次感。接續登場的沙參海玉竹燉螺頭花膠湯，以沙參、海玉竹與鮮螺頭、花膠細火慢燉，湯汁清潤濃郁，既滋陰養肺又潤燥生津，最適合春日調養之需。