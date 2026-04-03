麥當勞限定瑪利歐主題派對登陸至40間餐廳 大派匙扣玩具+主題圖書/感受銀河宇宙魅力

4月假日親子必到體驗，非香港麥當勞莫屬！《超級瑪利歐銀河大電影》即將上映，預計全城將掀起一股超級瑪利歐熱潮。早前香港麥當勞推出的期間限定主題派對反應熱烈，為了回應粉絲們需求，官方宣佈由即日起，將這場銀河冒險擴展至全港40間指定麥當勞舉行。不要錯過這個帶小朋友去放電的機會，即睇詳情！

麥當勞四月限定的《超級瑪利歐銀河大電影》主題派對，參加者除了可大玩扭扭氣球體驗及小遊戲環節，更可品嚐任何一款開心樂園餐，並獲贈《超級瑪利歐銀河大電影》開心樂園餐匙扣玩具及主題圖書，以及精美小禮物例如《超級瑪利歐銀河大電影》主題紙帽及貼紙。

同時，主題派對亦歡迎大人及小朋友自行cosplay打扮成瑪利歐、路易及碧姬公主等角色參加活動，令派對體驗更有氣氛，齊齊盡興而歸！此主題派對除了歡迎親子顧客外，大人亦可相約朋友一同參與，毋須有小朋友同行，大家記得把握機會立即開App預訂。