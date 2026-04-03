麥當勞限定瑪利歐主題派對登陸至40間餐廳 大派匙扣玩具+主題圖書/感受銀河宇宙魅力

4月假日親子必到體驗，非香港麥當勞莫屬！《超級瑪利歐銀河大電影》即將上映，預計全城將掀起一股超級瑪利歐熱潮。早前香港麥當勞推出的期間限定主題派對反應熱烈，為了回應粉絲們需求，官方宣佈由即日起，將這場銀河冒險擴展至全港40間指定麥當勞舉行。不要錯過這個帶小朋友去放電的機會，即睇詳情！
麥當勞四月限定的《超級瑪利歐銀河大電影》主題派對，參加者除了可大玩扭扭氣球體驗及小遊戲環節，更可品嚐任何一款開心樂園餐，並獲贈《超級瑪利歐銀河大電影》開心樂園餐匙扣玩具及主題圖書，以及精美小禮物例如《超級瑪利歐銀河大電影》主題紙帽及貼紙。
同時，主題派對亦歡迎大人及小朋友自行cosplay打扮成瑪利歐、路易及碧姬公主等角色參加活動，令派對體驗更有氣氛，齊齊盡興而歸！此主題派對除了歡迎親子顧客外，大人亦可相約朋友一同參與，毋須有小朋友同行，大家記得把握機會立即開App預訂。
麥當勞《超級瑪利歐銀河大電影》主題派對
活動費用：每位$100，大小同價
可供預訂日期：4月3、4、5、6及7日；4月、11及12日；4月17、18、19日；4月25日
《超級瑪利歐銀河電影》主題美食
另外，麥當勞全新推出一系列《超級瑪利歐銀河電影》主題美食，包括蘑菇醬、星星薯餅及星星焦糖新地，粉絲們可品嘗美食，投入電影世界中！
為迎接《超級瑪利歐銀河電影》即將登上大銀幕，麥當勞App將會首推六道菜優惠「$76.5 超級瑪利歐銀河電影套餐」配《超級瑪利歐銀河大電影》紀念幣一個，一次過品嚐巨無霸或脆雞巨無霸、星星薯餅、麥樂雞4件配全新蘑菇醬，脆香雞翼2件及朱古力或士多啤梨新地配飲品，更可獲充滿收藏價值的紀念幣一個！《超級瑪利歐銀河大電影》紀念幣一套四款，隨機送出。只需登入麥當勞App，使用「超級瑪利歐銀河電影套餐」優惠券，即可完成購買及兌換限量紀念幣。