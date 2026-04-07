消委會測試｜30款貓狗零食 兩款檢出沙門氏菌

零食有助拉近主人同貓狗關係，亦常用於訓練獎勵，但安全風險同樣不能忽視。翻查資料，美國食品及藥物管理局（FDA）多年來公布不少寵物食品回收個案，當中涉及部分貓狗零食有潛在受致病菌污染的情況，在美國和加拿大等地更有受污染的寵物食品導致人類感染病菌的個案。近年本港寵物市場百花齊放，有見及此，消委會在第574期月刊中，抽驗了30款供貓狗食用的零食，當中約4成屬本地製造。結果顯示，有兩款預先包裝樣本驗出沙門氏菌。所以毛孩家長在選購零食時，除了要注意成分、產地/賣點外，同時要留意衞生同保存。內文將整理多個實用貼士，教主人點樣減低風險，餵得安心。

哪類零食受污染風險較高？ 部分寵物零食一直被指存有較高食安風險。美國疾病控制及預防中心（CDC）及FDA曾在在2019年發出警告，呼籲民眾避免餵飼狗隻進食豬耳零食。相關調查顯示，多宗沙門氏菌感染個案與接觸不同供應商的豬耳零食有關，部分患者更需住院治療，當中包括幼童。綜合近年美國、加拿大、英國及其他海外研究組織的資料，結果發現生肉寵物食品、風乾或肉乾類產品，以及以禽肉、豬耳及牛鞭等動物部位製成的零食，較易檢出沙門氏菌、李斯特菌及大腸桿菌O157等致病菌，主人選購時宜提高警覺。

檢測樣本

檢測樣本 消委會從寵物食品店、用品店、專櫃及網上平台購入了30款貓狗零食作檢測，涵蓋標示為「freeze dried／凍乾」、「風乾」、「raw」，或標榜「100%天然」、「無添加」的產品，其中27款為預先包裝，3款為散裝銷售。全部樣本均聲稱可直接餵飼，當中部分亦標示可作食品配料，或經加水浸泡後餵食。產品款式包括雞肉、鴨肉、部分動物內臟，以及牛鞭、豬耳等乾製零食；15款同時適合貓狗食用，13款建議供狗隻使用，其餘2款則標示供貓隻食用。 預先包裝樣本每包售價約 $30至 $300元不等，每克售價介乎 $0.37至 $2.33元；餘下3款非預先包裝樣本的售價則按每條或每克計算，若統一以重量計，每克由$1.40至$2.73。

檢測結果 2 款預先包裝樣本檢出沙門氏菌 是次消委會檢測是參考海外研究所得的結果，為樣本進行沙門氏菌、李斯特菌及大腸桿菌O157等致病菌測試。結果顯示，30款樣本均未有檢出李斯特菌及大腸桿菌O157等2種致病菌。以25克樣本計算，有兩款預先包裝產品檢出沙門氏菌，分別為「貓鮮生」鴨心零食及「BUGSY’s」豬耳零食。其餘 25 款預先包裝樣本，以及 3 款散裝零食，均未檢出沙門氏菌。 部分樣本標籤資料有待改善 消委會發現，部分樣本的標籤資料未夠清晰，包括開封後食用期較短，但相關資訊未有清楚標示，或僅以日文說明儲存要求，未有提供中文或英文指示。在欠缺清晰標籤的情況下，或增加產品存放不當，繼而影響寵物健康的風險。

餵飼寵物零食如何降低風險？ 貼士1：年幼寵物宜慎選零食

寵物主人選購及餵飼前，宜細閱相關說明。 貼士2：選購散裝寵物食品要格外留神

建議消費者購買散裝寵物食品後，應盡快轉存於密實容器內，向店員查詢產品的建議食用期，並自行註明購買日期，以便妥善管理。 貼士3：避免讓幼童接觸寵物食品

幼兒免疫力較弱，亦容易誤將物件放入口中。部分寵物零食外觀與人類食品相似，幼兒或因好奇而誤食。建議避免5歲以下幼兒接觸寵物食品及食具，並將相關產品存放於幼兒不易觸及的位置。

貼士4：餵飼分量不宜過多

歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）建議，寵物每星期或每日平均攝入的熱量中，零食產品所佔比例不應超過10%。主人亦應參閱指引，再按寵物的體重、身體狀況、活躍程度，給予適當分量，並經常留意寵物體重的變化，如有疑問應向產品供應商查詢。 貼士5：耐咬小食要留神 避免造成梗塞或牙齒斷裂

主人應按寵物的口部大小及咀嚼能力，選擇合適尺寸的零食。部分寵物進食時較心急，若零食過大，或增加割傷、梗塞甚至窒息的風險。建議先將零食撕開或剪成適合大小，並留意寵物進食情況。

貼士6：徹底洗手並清洗寵物食具

處理任何寵物食品或零食後，主人應以洗手液和清水徹底洗手，並避免讓兒童接觸相關食品；如未能即時洗手，可使用手部消毒劑。此外，應為寵物預備專用食具，並與人類餐具分開清洗和定期消毒；在處理寵物排泄物、嘔吐物或照顧患病寵物後，亦必須徹底洗手。