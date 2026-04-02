LOG-ON香港真實人生鐵路主題店 必玩限定馬賽克磁石工作坊

港鐵月台近年成為遊客打卡熱點，讓人重新注意這道充滿港人回憶的牆壁。即日起，LOG-ON於又一城推出全新「香港真實人生鐵路」主題店，以港鐵月台為主題，打造多個打卡位及手作工作坊。顧客消費滿指定金額或以$30報名費，即可參加工作坊，拼砌專屬的馬賽克磁貼！
店內變身馬賽克地圖
主題店以「香港真實人生鐵路」為主題，打造多個潮語站牌打卡位。店內牆身變身為馬賽克地圖，讓人彷彿身處真實鐵路站。牆上貼滿多個潮語，包括靚女、笑死我、彩虹、大癲等。潮語及馬賽克地圖以磁石製成，假如配搭不合心意，訪客可換上其他選擇，打造專屬「人生鐵路」！
除此之外，店內同時設有鐵路貼紙牆。貼紙牆上的「特別路線」，包括快樂無限綫、人生主綫、港味綫和拼迫人生綫等。每條路線代表香港各個主要鐵路，不妨與朋友一起猜猜看。
必玩馬賽克磁石工作坊
手作迷必玩《人生鐵路馬賽克》工作坊。參加者可利用過百款貼紙與馬賽克，涵蓋真實鐵路站及港式潮語，親身拼砌出別具個人風格的馬賽克磁石。
LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」
日期：即日起至5月13日
時間：10:30am至10:00pm
地點：又一城LOG-ON
人生鐵路馬賽克工作坊
活動日期：2026年4月3日至5月13日
時間：下午1時至7時
參加費用：HK$30
完成工作坊後，憑即日收據於 LOG‑ON又一城店購物滿HK$200，即可即場扣減HK$30。