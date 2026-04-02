LOG-ON香港真實人生鐵路主題店 必玩限定馬賽克磁石工作坊

港鐵月台近年成為遊客打卡熱點，讓人重新注意這道充滿港人回憶的牆壁。即日起，LOG-ON於又一城推出全新「香港真實人生鐵路」主題店，以港鐵月台為主題，打造多個打卡位及手作工作坊。顧客消費滿指定金額或以$30報名費，即可參加工作坊，拼砌專屬的馬賽克磁貼！

店內 變身 馬賽克地圖

主題店以「香港真實人生鐵路」為主題，打造多個潮語站牌打卡位。店內牆身變身為馬賽克地圖，讓人彷彿身處真實鐵路站。牆上貼滿多個潮語，包括靚女、笑死我、彩虹、大癲等。潮語及馬賽克地圖以磁石製成，假如配搭不合心意，訪客可換上其他選擇，打造專屬「人生鐵路」！

除此之外，店內同時設有鐵路貼紙牆。貼紙牆上的「特別路線」，包括快樂無限綫、人生主綫、港味綫和拼迫人生綫等。每條路線代表香港各個主要鐵路，不妨與朋友一起猜猜看。