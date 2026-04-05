泰國旅遊｜泰國潑水節2026攻略 一文睇曼谷/布吉/芭堤雅必去熱點

今年泰國潑水節即將到來，這場被列為聯合國教科文組織認證「非物質文化遺產」盛事，從傳統象徵淨化與洗去厄運的祈福儀式，時至今日演變成全球旅客參與的節慶活動，有如身處歡樂嘉年華一起跳舞、潑水、盡情慶祝！現在泰國潑水節亦結合電音音樂、K-Pop韓星及表演等元素，成為年度全國盛事。以下為大家整合曼谷、布吉及芭堤雅的必去潑水節熱點，準備好心情，迎接這場清涼夏日嘉年華！

曼谷潑水節熱點｜S20 Land S20 Land是每年泰國潑水節的重頭活動，位於曼谷市中心地帶，集結世界級藝人、百大DJ及電音表演燃點舞台！沉浸式水幕特效、宏大舞台製作，以及只有S2O才能親身體驗的獨特氛圍，標誌性360度噴水系統，欣賞藝人在水花中賣力演出，極具震撼力，重新定義音樂節的無限可能！ 購票連結：請按此 日期：4月11-13日 地址：S2O LAND, RATCHADA Road, MRT Thailand Cultural Center

曼谷潑水節熱點｜ K20 Land 今年曼谷更迎來重磅驚喜，首度舉辦的K2O潑水音樂節，以K-Pop主題邀請多個韓國人氣組合，包括RIIZE、KISS OF LIFE、LONGSHOT及FIFTY FIFTY等全明星陣容盛大登場！各位韓迷可以欣賞華麗舞台製作同時，感受韓流熱力，以最時尚玩法徹底濕身！ 購票連結：請按此 日期：4月14日 地址：S2O LAND, RATCHADA Road, MRT Thailand Cultural Center

布吉潑水節熱點｜ Naka Market 音樂節 布吉島的潑水節結合了海島風情，Naka Market音樂節將由4月11日起一連五天上演，邀請頂尖藝人輪番登台，讓遊客在節奏與清涼中體驗泰國的雙重魅力。 日期：4月11-15日 地址：Wirat Hong Yok Rd, Wichit, Mueang Phuket District, Phuket 83000 票價：200泰銖 購票方法：透過LINE預約@phuketlivemusic.ft

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布吉潑水節熱點｜ Songkran No Alcohol 布吉更有專為青少年打造的Songkran No Alcohol 活動。這場「無酒精潑水節」將於4月13日下午4 時至晚上10時期間，在布吉老城區的Dibuk Road及Dragon Square舉行。現場除了有知名藝人The Toys與多位 DJ 接力演出，更設有超過100個美食攤位。參與者可以在無酒精氛圍中，感受最地道的潑水節活力！ 日期：4月13日 地址：Dibuk Road (in front of Limelight Phuket) & Dragon Square

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芭堤雅潑水節熱點｜芭堤雅萬萊節 獨特的萬萊節(Wan Lai Festival)，是傳統泰國潑水節之後舉行的獨特慶典，讓節慶氛圍得以延續！ 2026年的慶典由4月16日開始，先在邦盛海灘(Bang Saen Beach)登場，18日移師鹽田區域，而在4月19日，芭堤雅海灘及市內各地將化身不夜城，將歡樂的潑水活動與遊行、佛像巡禮及在地傳統巧妙融合！19日當日，除了有海灘潑水節外，更集結T-POP等多位知名表演者舉行現場音樂會，當晚現場更安排英超賽事現場巨幕直播，讓市民及遊客都能盡情享受一場結合文化底蘊與節慶狂歡的難忘體驗。

日期：4月17-19日 地址：Pattaya Beach, Chonburi, Thailand

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