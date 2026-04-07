鴻福堂優惠｜鴻福堂40周年10大優惠！消費滿額即減$40 買咖啡送燒賣＋涼茶$40/2支

為慶祝鴻福堂40周年及 HFT Life 5 歲生日，鴻福堂由即日起至 5月3日特別推出「最『鴻』生日感謝祭」活動，推出多重激抵優惠、自家 CLUB 限量鑽石會籍及尊享禮遇。當中必搶「$40 每周優惠」系列，多款人氣產品以超值$40發售，包括「$40 / 2 支 楊枝甘露」、「$40 / 盅 靈芝龜苓膏」等，另外單一消費滿$400 或以上即減$40，大家一於把握機會！

鴻福堂自家CLUB限量鑽石會籍 鴻福堂自家CLUB特別推出限量鑽石會籍，年費只須$1,688，名額僅2,000個，先到先得！鑽石會籍有效期為一年，購買鑽石會籍即送尊貴禮賞，包括：



－(總值:$1,800) 優先獲得全套限量鴻福堂燒賣仔系列精品 及 優惠e券各5張：$100購物e券、鴻小飯堂健康餐e券、涼茶e券、$20早餐折扣e券*及現貨$100減$20折扣e券



－(總值：$488) 享現貨大禮包：藥製龜苓膏2盅、$60自家湯4包、$30或以下涼茶2支及鴻小飯堂健康餐1份



－每筆$1,500或以上增值享10%儲值回贈



－88折購物優惠^



－額外賞3888積分

＊鑽石會籍同時兼享全年璀璨禮遇，包括積分期限延長至1年、e券延期使用服務、產品留貨及專屬線上私人助理等。

鴻福堂每周$40優惠 4月1日至12日：$40 / 2 支 楊枝甘露 （原價$30/支） 4月13日至19日：$40 / 2 支 漢方涼茶（原價$26/支）*漢方涼茶包括：無糖雞骨草、無糖夏枯草、無糖袪濕五花茶、雞骨草、夏枯草、廿四味、祛濕五花茶、火麻仁、龜苓茶、銀菊露、祛濕茶



4月20日至26日：$40 / 盅 靈芝龜苓膏（原價$70/盅） 4月27日至5月3日：$40 /包 川貝枇杷葉鱷魚肉湯 或 任選自家湯隨行裝（原價$60/包）

HFT Life 5周年生日感謝祭 4月1日至12日：購買 燕麥朱古力咖啡 或 燕麥朱古力 1 杯 送 自家燒賣 1 份 （8 粒）



4月13日至19日 ：購買熱即磨咖啡 (12oz) 或 熱美式咖啡 (12oz) 享買 1 送 1 優惠 4月20日至26日 ：購買熱火麻仁拿鐵咖啡(12oz) 1 杯 送 自家燒賣 1 份（8 粒） 4月27日至5月3日 ：購買港式沙冰系列*享買 1 送 1 優惠 *港式沙冰系列包括: 楊枝甘露沙冰、港式奶茶沙冰、火麻仁拿鐵沙冰、椰香紫米沙冰