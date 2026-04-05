兩屆TC Candler百美冠軍Nana 牛油代替橄欖油斷食 瘦身可以不停食肉

連續兩屆(2014、15年)TC Candler全球百大美女冠軍Nana(林珍兒)，曾是女團After School成員，近日因為自衛還擊入屋爆竊嫌疑犯被提告。受害人變施襲者，引來韓國社會譁然，但網民普遍支持她屬於正當防衛。正在為韓劇《權慾之巔》展開宣傳的Nana，近日接受MBC節目《全知干預視角》、JTBC節目《拜託了冰箱》訪問，談到演藝圈大熱的空腹飲用橄欖油檸檬汁瘦身法，她稱亦有仿傚，但選擇的卻是牛油。 橄欖油檸檬汁或帶來胃脹不適 171cm身高，體重48kg的Nana，在節目稱由於身體關係，她不適合服用橄欖油。有韓國網友就分享，指每個人的體質與消化系統不同，橄欖油可能帶來胃脹、肚脹的問題，導致身體整天不適。Nana稱現採用低碳水高脂粉飲食法(Low-Carb High Fat Diet，LCHF)來控制體重，「我會盡量避免攝取碳水化合物，我每餐的主要食物，幾乎是由蛋白質組成，接近90%。」她不吃白飯、麵包及粉麵，來阻止血糖快速上升，增加胰島素負荷。

每朝服用 15g 精製牛油控制血糖 低碳水高脂肪飲食/生酮飲食，是一種通過減少碳水化合物和糖的攝入量，增加健康脂肪攝入的飲食方法，有助於逆轉糖尿病、減肥、控制血壓等益處。Nana就分享每朝起身梳洗過去，空腹食用10g至15g牛油，「精製的牛油只留下有益的脂肪，據悉它對控制血糖水平非常有效，而且當脂肪含量恰到好處時，胃部感覺非常舒服。就像吃飽了一餐一樣。」由於牛油在胃裡溶化後，會變成保護膜，令第一餐進食時間得以延遲，從而達至斷食消脂的效果，更好地把控血糖。

碳水化合物吸入過多會令血糖飆升，即血糖值急劇升高，是導致胰島素過度分泌的元兇，進而造成體內脂肪堆積的主要原因。如果情況反覆發生，會令身體快速感到飢餓，並引發「假性飢餓」，這不但會阻礙減肥，還會損害血管健康。 低碳水高脂粉飲食法 低碳水高脂肪飲食法中，攝取優質脂肪十分關重要，這是Nana為甚麼喜歡空腹吃牛油的原因。精製牛油是一種純淨的奶油，去除了水份、乳糖和蛋白質。它的起煙點比普通牛油高，非常適合烹飪。而且大部分牛奶蛋白(酪蛋白和乳糖)已被去除，即使是對乳製品有過敏的人，也可以放心食用，「我有時候會用匙羹舀來吃，像吃正餐一樣，而且精製牛油沒有異味，不會導致胃部不適，加點鹽及胡椒會更可口。」

令身體充滿營養和水份 此外，Nana還會喝梨汁，她說：「這對支氣管有益。」梨汁富含木犀草素，有助緩解咳嗽和化痰，保護呼吸系統健康。同一時間，她會服用蘋果醋和檸檬汁，混合在水中飲用。餐前飲用醋和檸檬的酸性成分，有助減緩碳水化合物轉化為糖的速度。而為了腸道暢通，Nana會大量飲用番茄汁、酵素，還有膠原蛋白和各種營養補充劑，令身體充滿各種水份。 低碳水高脂肪飲食，就是限制食用可消化類碳水化合物食品，如麵包、粉麵、米飯，只食用含高蛋白、高脂粉類食物，如肉類、鳥禽類、貝殼類、蛋類、奶酪、堅果、植物籽實類或花生，以及其他低碳水化合物的食品，和大多數拌色的蔬菜和水果等。