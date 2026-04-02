網上熱話｜台灣網民大讚嘉頓雜餅「幾好食」 引香港網民搞笑留言：好自豪

送禮文化周圍都有，有時去旅行都不忘買手信送給親朋好友，以表心意。早前，有台灣網民來港旅遊，出於好奇心買了一盒嘉頓雜餅返回台灣，揚言幾好食，但就食極都食不完，引來大批台灣網民議論紛紛，就連港人亦進場熱烈爆笑留言。

台灣網民：有點出乎意料 嘉頓雜餅絕對是港人的集體回憶之一，不過口味方面就十分個人，有人鍾意到一食就食唔停，亦有人麻麻哋食咁多餅咁dry，評價一向都兩極。早前，有台灣網民來港旅遊時，出於好奇而購買了一桶嘉頓雜餅返回台灣，試完之後直言「這個嘉頓什餅其實蠻好吃的」，更形容「有點出乎意料」。

台網民議論紛紛 發文者除了分享自己覺得嘉頓雜餅幾好食之外，更被其份量震驚，只因「我把它放在公司餐廳，約20多人吃，裡面有四層，目前第一層還沒吃完」，更在文末搞笑建議「去香港的朋友要買回來放家裡吃的先評估一下，不然真的會一桶傳三代，人走餅還在」。有台灣網民就留言指「保存期限長嗎？是不是可以拿來當防災糧食啊」、「原來是分層獨立包裝！那這樣可以分四次拜拜用！春節清明中元重陽！」，亦有人質疑「好吃的話，怎會20個人都吃不完一層」。

港人入場爆笑留言 一罐嘉頓雜餅引來大批台灣網民議論紛紛外，港人亦開始進場參與討論，有港人自豪表示「見到嘉頓什餅名揚海外深感驕傲」，並解釋道「我們香港人講難吃，其實真是意思是難吃完，因為它的量很多。。。。不是味道很難吃」，亦有人直言「其實幾好食，只係餅太多，好像永遠吃不完」、「這個已是減弱版，以前沒有塑膠分隔，餅裝更多更慢吃完」。