復活節好去處｜Coffee Hong Kong一連4日回歸西九 匯聚80+咖啡品牌 雲集音樂/親子競技/運動

復活節長假期即將來臨，如果未有計劃的話，到訪西九文化區可能是絕佳選擇！「2026 Coffee Hong Kong@WestK」咖啡嘉年華將於4月3日至6日一連4日登陸西九大草坪。活動匯聚超過80個本地及國際咖啡品牌，同時雲集運動、親子競技、音樂和寵物元素，活動十分豐富，是家庭假期出外玩樂的首選地方。

今年活動聯乘泰國人氣角色「Wednesday」，以人寵共融與活力生活為主題，打造多個打卡位和主題藝術裝置。活動焦點當然是齊集超過80個咖啡品牌，首次來港的國際殿堂級咖啡品牌和世界級冠軍咖啡師將會齊聚一堂，向訪客演繹當代亞洲咖啡文化的高度與專業深度。

參與嘉年華的品牌包括香港精品咖啡品牌之一的Knockbox Coffee、來自釜山的精品咖啡烘焙品牌 aery、源自挪威奧斯陸的殿堂級精品咖啡品牌FUGLEN等，咖啡迷必到！

4日活動設不同主題

咖啡與音樂向來是絕佳配搭。開幕首日，嘉年華以音樂拉開序幕。訪客可以一邊享受咖啡，一邊陶醉於經典廣東歌和電子音樂之中。嘉年華怎少得了電子音樂，多位人氣DJ將會現身獻技，包括活躍於亞洲夜店及音樂節舞台的 Tiga，以及國際級 DCR Milda將全場氣氛推上高潮。

4月4日是每位小朋友的大日子——兒童節！當日活動將以親子共享為主題，聯乘本地足球文化平台MMX推出多場親子競技比賽。人氣足球女將楊浩兒（Manchester Yeung）更會現身，為活動增添氣氛。