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生活
出版：2026-Apr-05 12:00
更新：2026-Apr-05 12:00

網上熱話｜內地網民欣賞香港排隊禮儀 力數港人5大優點：好鍾意好enjoy排隊

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Nose 42

網上熱話｜內地網民欣賞香港排隊禮儀 力數港人5大優點：好鍾意好enjoy排隊

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中港兩地人民有矛盾就屢見不鮮，大多出於彼此不同的生活習慣和文化，有時更會因此而引發衝突或罵戰。不過，近日一位內地網民就在小紅書發文大讚香港的排隊禮儀，更揚言好鍾意和好enjoy這種排隊等候的模式，引起網民爭論。

圖片來源：小紅書 圖片來源：小紅書1

形容港人對插隊零容忍

發文者劈頭直言「香港人對插隊容忍度接近零，任何打尖會被制止」，更力數港人在排隊方面的5大優點。

1.一條龍隊型

保持單龍隊型，熟人也前後站，不會「三五成群站一團」。

2.不接受特殊理由

任何例外都不被接受，例如我很快、朋友在前面等等，新來的人自動走道隊尾。

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3.嚴打霸位風氣

排隊時不會幫朋友霸位，朋友後來加入也會被視為插隊，通常加入一個就要退出一個。

4.自動自覺排隊

排隊時不會「一人排隊，全家加入」。

5.有邊界感

排隊時保持安靜和足夠的邊界空間，沒有身體接觸是底線，保持隱私是基本。

圖片來源：小紅書2 圖片來源：小紅書4 圖片來源：小紅書5 圖片來源：小紅書3

網民反嘲：離開香港就放飛自我了

發文者形容「港人對排隊的尊重，簡直是潔癖級別的」、「無論是等車、買嘢、食飯、辦事、遊玩乜都係，自動自覺」，更揚言「好鍾意，都好enjoy，等幾耐都無所謂」。雖然發文者大讚，但亦有內地網民不認同兼留言嘲諷，直言以上情況「僅限香港，過了羅湖就不排隊了」、「離開hk就放飛自我了」，亦有人表示「有一句說一句，港人在排隊，愛護兒童，愛護動物，關愛老人上還是做的不錯的，港人的侷限在文化上」。

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