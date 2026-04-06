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生活
出版：2026-Apr-06 14:00
更新：2026-Apr-06 14:00

親子好去處︱第69屆體育節嘉年華全民體驗 免費試玩+運動示範+限量精品

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Hoi A

親子好去處︱第69屆體育節嘉年華全民體驗 免費試玩+運動示範+限量精品

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由康樂及文化事務署及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)主辦《第69屆體育節嘉年華》，將於今個周末、周日假九龍公園體育館舉行，現場除了有各種活動的試玩體驗外，又可近距離欣賞一眾運作員的風彩，此外還有精美禮品可共換領，而且免費入場，適合一家大小親子暢玩。

 

《第69屆體育節嘉年華》今年以「一線牽 全城動」為主題，更於4月至8月期間，在全港各區舉行50多項體育活動，推動全民運動風氣，鼓勵市民動起來，享受運動樂趣，保持身心健康。嘉年華現場設有多達17項精彩有趣的運動試玩體驗攤位，如田徑、小型網球、VR拳擊挑戰、小型賽車模擬器、滑浪風帆及風翼體驗等，參加者不論是大人還是小孩，都可以一站式試玩各種運動，挑戰自我界限，亦可以感受運動的樂趣。

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港隊吉祥物堅仔 星期日現身

此外，一眾精英運動員亦會到場表演，讓市民近距離欣賞他們高水平的演出風範，而且示範涵蓋多項奧運及新興運動，包括劍擊、體育舞蹈、跆拳道、體操、啦啦隊、板球、武術、足毽、健美、棍網球及合氣道等。嘉年華活動費用全免，適合親子家庭及運動愛好者一同參與體驗，完成運動試玩更可換領精美體育節紀念品。港隊吉祥物「堅仔」，更於星期日現身，與眾同樂，與市民互動打卡。無論是否運動愛好者，都能盡情體驗運動樂。

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《第69屆體育節嘉年華》詳情：

日期：4月11、12日(上午11時至晚上7時)

地點：九龍公園體育館

費用：免費入場

查詢：https://www.hkolympic.org/zh/

嘉年華運動示範節目時間表：

 

日期

 時間

活動項目

4月11日

（六）

11:00 - 11:30

劍擊

12:00 - 12:30

體育舞蹈

15:00 - 15:30

跆拳道

16:00 - 16:30

體操

17:00 - 17:30

啦啦隊

 

 

日期

 時間

活動項目

4月12日

（日）

11:00 - 11:30

板球

12:00 - 12:30

武術

14:00 - 14:30

足毽

15:00 - 15:30

健美

16:00 - 16:30

棍網球

17:30 - 18:00

合氣道

 

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《第69屆體育節嘉年華》海報。

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