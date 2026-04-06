親子好去處︱第69屆體育節嘉年華全民體驗 免費試玩+運動示範+限量精品

由康樂及文化事務署及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)主辦《第69屆體育節嘉年華》，將於今個周末、周日假九龍公園體育館舉行，現場除了有各種活動的試玩體驗外，又可近距離欣賞一眾運作員的風彩，此外還有精美禮品可共換領，而且免費入場，適合一家大小親子暢玩。

《第69屆體育節嘉年華》今年以「一線牽 全城動」為主題，更於4月至8月期間，在全港各區舉行50多項體育活動，推動全民運動風氣，鼓勵市民動起來，享受運動樂趣，保持身心健康。嘉年華現場設有多達17項精彩有趣的運動試玩體驗攤位，如田徑、小型網球、VR拳擊挑戰、小型賽車模擬器、滑浪風帆及風翼體驗等，參加者不論是大人還是小孩，都可以一站式試玩各種運動，挑戰自我界限，亦可以感受運動的樂趣。