消委會測試｜一文睇清30款狗玩具安全結果 當中一款有 5 分

狗隻天生愛用嘴巴探索世界，日常不少時間都花在啃咬玩具。為了讓愛犬消耗精力、減壓放電，不少主人亦樂於購買各式寵物玩具。不過，歐美曾有研究發現，部分寵物玩具可能含有重金屬、塑化劑、甲醛，甚至具致癌風險的染料，但本港過往一直缺乏相關測試數據。有見市面狗玩具款式與物料愈來愈多元化，因此消委會在 588 期月刊中首次抽檢 30 款常見狗玩具，進行化學及物理安全分析。結果顯示，樣本未檢出塑化劑、甲醛或高風險偶氮染料，亦未發現尖角或銳邊等結構問題。除個別樣本的三價鉻遷移量超出歐洲兒童玩具標準，其餘元素含量均符合要求，整體表現令人滿意。不過，消委會促請供應商清楚標示清洗方法及注意事項，以確保玩具耐用之餘，同時保障家中寵物及幼兒安全。

為何只檢測狗玩具？ 貓咪多用爪把玩物件，而狗隻常以嘴巴啃咬或舔舐玩具，接觸時間亦普遍較長。美國人道對待動物協會指出，狗隻玩具時，較容易將物件放入口中，相關產品的化學安全自然更值得關注。因此，是次檢測集中於標示供狗隻使用的非食用類玩具，而所選的檢測樣本外形、尺寸及功能，均屬預期會被狗狗啃咬或咀嚼的款式。 為甚麼要關注狗玩具的安全？ 美國國家犬隻癌症基金會指出，啃咬玩具可為狗隻提供娛樂，有助紓緩壓力和消耗精力，不過狗隻在咀嚼過程中，有可能接觸到不同有害化學物。美國消費品安全委員會更指出，不安全的寵物玩具除了影響狗隻健康，亦可能危及同住、正值愛啃咬階段的幼兒。綜合不同地區多個研究所得，部分寵物玩具曾檢出鉛、鎘等重金屬，以及塑化劑和甲醛等有害物質，風險絕對不能忽視。

參考甚麼標準進行檢測？ 內地去年發布了一份為寵物用品而設的推薦性標準，對寵物玩具中可遷移元素的限量要求，只就鉛和鎘設有限值，並只適用於塑料材料及製品，以及產品表面的噴漆和塗飾層。考慮到市面不少寵物玩具外觀及用料與兒童玩具相近，而海外研究及業界評估亦普遍參考兒童玩具標準。因此，今次檢測消委會會遂採用歐洲兒童玩具安全標準，為不同物料樣本進行特定元素遷移量及物理安全測試，並按需要檢測塑化劑、游離甲醛及禁用偶氮染料等其他有害物質。

檢測樣本

檢測樣本 消委會從寵物用品店、家品店及網上商店，購入 30 款來自不同品牌標榜供狗隻使用的玩具，當中包括: 11 款毛/布公仔（soft toys，樣本為 ST1 至 ST11）、7 款為繩索/繩結/編織或含相關部件的玩具（rope toys，樣本 RT1 至 RT7）、9 款以橡膠或乳膠為主的款式（rubber/latex toys，樣本 RBT1 至 RBT9），以及 3 款含皮革部件的款式（leather toys，樣本 LT1 至 LT3），售價由 $30 至 $179。當中 22 款設有發聲部件，如哨子或響紙，以吸引狗隻把玩，另有 6 款可供主人放入零食，讓狗隻透過嗅覺探索。

檢測結果: 消委會參考了歐洲兒童玩具安全標準 EN71-3，為各款狗玩具可接觸部件進行特定元素遷移量測試。是次檢測的樣本均屬可刮取的固體玩具物料，測試模擬在正常或可預見使用情況下，物料被誤吞後可能釋出元素的情況。 檢測結果顯示，各樣本檢出 1 種至 8 種特定元素，當中以 ST10、ST11、RT5、RT7、RBT6、LT2 和 LT3 同時檢出 6 種至 8 種元素。而 ST1、ST3、RT1 和 RBT1 等 4 款只檢出 1 種元素。

逾 9 成樣本檢出三價鉻 檢測發現，三價鉻是最常見的檢出元素，除樣本 ST1 和 RBT5 外，其餘 28 款均有部件檢出，遷移量介乎 0.02 mg/kg 至 647.7 mg/kg。大部分樣本檢出量偏低，估計風險不大，惟有1款樣本的個別部件超出歐洲兒童玩具安全標準上限。整體而言，皮革部件的三價鉻遷移量明顯較高，平均約為 357.3 mg/kg。3 款含皮革部件的樣本均檢出三價鉻，其中1款的不同皮革部件檢出量更超標。由於三價鉻常用於皮革鞣製工序，或與檢出結果有關。有資料指出，三價鉻可引致皮膚過敏反應，獸醫提醒，如寵物出現持續或反覆的皮膚問題，應及早求醫，並留意玩具是否為誘因。

1 款乳膠樣本檢出六價鉻 30 款樣本中，只有 1 款乳膠玩具（樣本RBT9）的個別部件檢出六價鉻，遷移量為 0.0362 mg/kg，未有超出歐洲兒童玩具安全標準的上限。由於樣本於豬鼻和眼睛部位的印花塗層不能從乳膠底材分離出來，故此，實驗室將相關印花塗層連同乳膠底材剪出並進行分析，另就該樣本乳膠底材（沒有印花塗層）進行檢測，以便作相關比較。結果顯示，該樣本於豬鼻和眼睛部位塗層連底材的物料同時檢出六價鉻和三價鉻；而粉紅色乳膠底材則只檢出三價鉻，並沒有檢出六價鉻，換言之，相信樣本相關部件檢出的六價鉻乃源自印有花紋的塗層部分。 國際癌症研究機構（IARC）指出，六價鉻屬人工製成物質，常用於染料、油漆及塑膠印刷，並被列為「令人類患癌物質」。有研究顯示，經口服或皮膚接觸六價鉻，或可影響腸胃系統，亦可能引致過敏或刺激反應。儘管是次檢出六價鉻的樣本未有超出相關安全標準，消委會仍建議生產商留意乳膠物料及印刷塗層所用顏料的安全性，以減低對狗隻健康的潛在風險。

3 成樣本檢出小量鉛及 7 成樣本檢出鋅 檢測顯示，約 3 成樣本檢出小量鉛，遷移量介乎 0.21 2mg/kg 至 0.738 mg/kg，全部符合歐洲兒童玩具安全標準上限。結果反映，不同物料的玩具均有機會檢出鉛，其中含皮革部件的樣本較為普遍。另有約 7 成樣本檢出鋅，以橡膠或乳膠部件最常見，相關遷移量明顯高於其他物料，平均為 152.8 mg/kg，估計與製造過程使用鋅化合物有關。雖然所有樣本均未有超標，但同類物料之間的鋅遷移量差異頗大，情況值得關注。

其他有害化學物質含量和物理特性表現令人滿意

其他有害化學物質含量和物理特性表現令人滿意

因應不同物料的潛在風險，本會按樣本物料進行塑化劑、游離甲醛及禁用偶氮染料等化學安全檢測，結果全部樣本均未有檢出相關有害物質，表現令人滿意。此外，參考歐洲兒童玩具安全標準 EN71-1 進行的機械及物理測試亦未發現尖角或銳邊，整體安全表現理想。

樣本標籤資料有待改善

樣本標籤資料有待改善 消委會檢視樣本標籤，發現只有 9 款有標示清洗方法，其餘 21 款均未有相關說明，另有 3款由供應商事後補充資料。已標示的樣本中，清洗建議差異甚大，包括只可手洗、可機洗、以洗碗碟機清洗，或僅以乾／濕布抹拭。消委會提醒，適當清洗寵物玩具對保障狗隻及家人健康十分重要，尤其可供「藏食」的產品更應清楚說明。清洗不當除可能影響玩具耐用程度，亦有機會增加衍生有害物質的風險。以皮革玩具為例，若使用不當清潔方式（如漂白劑），或可能增加三價鉻轉化為致癌物六價鉻的機會。本會建議供應商加強標示清洗方法及注意事項，並提醒主人定期清洗及檢查玩具狀況。