貓咪也會認錯？看懂主子 7 個道歉信號

不少貓奴辛苦工作一整天，好不容易回到家，本以為終於可以放鬆一下，怎料一開門就發現杯子摔成碎片、紙巾散落一地。相信很多貓奴見狀定必想對那團毛球發火，不過主子卻突然走到自己身邊、變得異常溫柔、眼神無辜又黏人，彷彿在努力「補鑊」！其實，這很可能正是牠在向主人道歉的開始。 貓咪任何行為往往比語言更誠實，尤其在知道自己闖禍之後。但主人千萬不要小看這些看似隨意的小動作，例如：舔手、蹭腳、默默坐在主人身旁等，這其實都是貓咪獨有的「求和訊號」。想知道主子究竟用了哪些方式向主人示好、道歉？以下 7 種貓咪道歉方式，貓奴必須知！快來看看主子中了幾多項！

貓咪道歉方式 1：突然喵過不停

貓咪道歉方式 1 ：突然喵過不停 有些貓咪在闖禍之後，反而會變得特別「多聲氣」。主人還未開口責備，主子已先一步喵不停，語氣聽起來又急又軟，像是在主動解釋。這種情況多半是心虛作祟，牠們希望透過可憐的聲音來緩和氣氛，爭取主人「口下留情」。

貓咪道歉方式 2：默默走去牆角

貓咪道歉方式 2 ：默默走去牆角 不少貓奴都遇過這種畫面——那就是貓咪犯錯後，沒有逃跑，反而乖乖走到牆角坐下，彷彿在自我反省。這種「主動罰企」行為，被不少人視為貓貓認錯的訊號，像是用行動表示：我知道不對，先站好等主人消氣。

貓咪道歉方式 3：一臉委屈 +「眼濕濕」

貓咪道歉方式 3 ：一臉委屈 + 「眼濕濕」 有些貓咪性格較為敏感，被主人責備時會顯得格外委屈，神情低落，甚至「眼濕濕」。雖然未必真是流淚，但那副無辜模樣，往往讓人瞬間心軟。這種反應，多半是因為牠察覺到主人氣場不對，明白自己闖禍，是貓咪道歉的一種方式。

貓咪道歉方式 4：在主人面前翻出肚子

貓咪道歉方式 4 ：在主人面前翻出肚子 在貓咪世界裡，露出肚子是一種向對方示弱的表現。若貓咪犯錯後，突然在主人面前躺下、翻出肚子，某程度上就是示弱兼示好，希望主人不再追究。不過並非每次翻肚都等於邀請撫摸，記得要看清當時形勢。

貓咪道歉方式 5：送上「寶物」

貓咪道歉方式 5 ：送上「寶物」 有些貓咪選擇用實際行動補償。當牠發現主人生氣、不理自己，便會把心愛的玩具，甚至將「寶物」叼到主人面前，像是送禮求和。這種舉動看似蠢蠢，但其實誠意滿滿。

貓咪道歉方式 6：回去安靜反省

貓咪道歉方式 6 ：回去安靜反省 如果貓咪向主人已經撒了嬌、賣了萌都發覺無效，牠們便會選擇退一步，回到貓窩或籠子「面壁思過」。彷彿在用行動告訴主人：「我知道主人還在生氣，我先冷靜一下。」這亦是不少主子慣用的認錯方式。

貓咪道歉方式 7：輕輕舔主人一下

貓咪道歉方式 7 ：輕輕舔主人一下 貓咪舔人含義有很多種，這也是牠們道歉的其中一個方式。牠們能感受到主人的不滿，透過舔舐來試圖緩和氣氛。不過也要留意，若主子舔了主人一下，然後把視線立即望向貓碗位置，那就未必是道歉，而是提醒貓奴「放飯時間到了」。