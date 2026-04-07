Mercato Gourmet「意。味大師」市集重返半島酒店 近30個意大利品牌駐場 Pizza工作坊及意粉示範

由意籍名廚Gianni Caprioli創辦的意大利超市Mercato Gourmet，繼去年首辦食品市集錄得逾二千人入場後，今年再度於香港半島酒店舉行「意。味大師」（Maestri Del Gusto）食品市集，由半島酒店、意大利商務專員公署及意大利駐港總領事館協辦，設近30個品牌攤位，並首次加入Pizza工作坊及多場大師級示範，活動只限會員入場，即日起至4月12日推出新會員登記優惠。

近30個意大利品牌駐場

市集於半島酒店宴會廳The Salisbury Room舉行，一連兩日設置近30個意大利品牌攤位，展示風乾火腿、黑松露、芝士、意粉、朱古力及意大利酒等地道產物，各品牌均設試食及即場購買。大會鼓勵入場人士自行走訪不同攤位配搭食材，例如芝士配蜜糖、紅蝦配Stracciatella芝士，甚至可拿着駐場廚師即席煮好的意大利飯，到開胃菜區域加上心水食材享用，比一般試食更具互動性。

Pizza工作坊及意粉示範

市集設有多場工作坊及示範環節。Pizza工作坊由意大利餐廳Giá Trattoria主廚在半島酒店廚房教授，以意大利Dalla Giovanna小麥粉製作羅馬式薄脆薄餅，每日三場。意粉示範則請來兩位重量級人物：來自意大利南部巴西利卡塔的90歲奶奶Angela Matarrese，至今每天親手製作7公斤新鮮意粉，將專程飛港主持每日一場的製作班；另一位是Instagram擁有逾十萬追蹤者的意大利名廚Cristina Lunardini，將透過網上直播即時示範意粉製作。