Mercato Gourmet「意。味大師」市集重返半島酒店 近30個意大利品牌駐場 Pizza工作坊及意粉示範

由意籍名廚Gianni Caprioli創辦的意大利超市Mercato Gourmet，繼去年首辦食品市集錄得逾二千人入場後，今年再度於香港半島酒店舉行「意。味大師」（Maestri Del Gusto）食品市集，由半島酒店、意大利商務專員公署及意大利駐港總領事館協辦，設近30個品牌攤位，並首次加入Pizza工作坊及多場大師級示範，活動只限會員入場，即日起至4月12日推出新會員登記優惠。
近30個意大利品牌駐場
市集於半島酒店宴會廳The Salisbury Room舉行，一連兩日設置近30個意大利品牌攤位，展示風乾火腿、黑松露、芝士、意粉、朱古力及意大利酒等地道產物，各品牌均設試食及即場購買。大會鼓勵入場人士自行走訪不同攤位配搭食材，例如芝士配蜜糖、紅蝦配Stracciatella芝士，甚至可拿着駐場廚師即席煮好的意大利飯，到開胃菜區域加上心水食材享用，比一般試食更具互動性。
Pizza工作坊及意粉示範
市集設有多場工作坊及示範環節。Pizza工作坊由意大利餐廳Giá Trattoria主廚在半島酒店廚房教授，以意大利Dalla Giovanna小麥粉製作羅馬式薄脆薄餅，每日三場。意粉示範則請來兩位重量級人物：來自意大利南部巴西利卡塔的90歲奶奶Angela Matarrese，至今每天親手製作7公斤新鮮意粉，將專程飛港主持每日一場的製作班；另一位是Instagram擁有逾十萬追蹤者的意大利名廚Cristina Lunardini，將透過網上直播即時示範意粉製作。
咖啡品嘗、特調示範及現場演奏
飲品方面，創立於1892年的意大利咖啡品牌Hausbrandt將在場分享Arabica及Robusta兩款單一品種咖啡豆的沖製及品嘗；意大利手工利口酒品牌Scuppoz亦會即席調製特飲。現場另設新鮮蔬果區，展示由意大利空運到港的當季產物，包括白蘆筍、青蘆筍及來自巴西利卡塔的Candonga士多啤梨等。大會更邀得交響樂演奏家Michelangelo Caprioli來港，於開幕儀式現場演奏。
半島酒店露台餐廳同步推出意式主題自助餐
為延續市集的意式美味，半島酒店將與Mercato Gourmet合作，於露台餐廳（The Verandah）推出意大利菜主題午市及晚市自助餐，嚴選Mercato Gourmet優質食材入饌，暫定由4月下旬供應至5月，詳情留意半島酒店官方公佈。
會員限定入場 新會員登記門檻降至$1,088
市集只限Mercato Gourmet會員入場，每位已登記會員可攜同一位非會員朋友同行。會員制度分銅級、銀級及白金級三個級別，正常入門門檻為單一消費滿$2,000。即日起至4月12日推出限時優惠，單一消費$1,088即可成為銅級會員，並可於網上登記入場。市集舉行期間，所有會員於半島酒店地庫商場店購物更可享九折優惠，較恆常會員折扣更多。
「意。味大師」(Maestri Del Gusto) 食品市集
舉辦日期及時間：4 月 18 日 1:30pm – 6:30pm、4 月 19 日 11am – 5pm
地址：尖沙咀半島酒店 The Salisbury Room 宴會廳
查詢：2511 8892