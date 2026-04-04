親子好去處｜迪士尼推全新「搗蛋淘金大熱鬥」表演 必買港式美食系列Chip 'n' Dale周邊

全新表演以淘金比賽為背景 全新「搗蛋淘金大熱鬥」表演已經登陸灰熊山谷。表演以百年前鋼牙奇奇與大鼻帝帝的一段經歷為背景展開。1888年8月8日，灰熊家族在灰熊山谷發現金礦，吸引鋼牙奇奇與大鼻帝帝和其他動物前來淘金，居民為了紀念這段往事，特意舉辦淘金比賽。表演中，鋼牙奇奇、大鼻帝帝及克莉絲以全新冒險家裝扮現身，與現場粉絲一起體驗淘金的樂趣。

鋼牙奇奇與大鼻帝帝不時現身灰熊山谷 作為淘金者，鋼牙奇奇與大鼻帝帝不時現身西部囚室到灰熊山一帶，尋找金塊的蹤跡。粉絲發現他們時，不妨與他們合照，記錄特別時刻。另外，灰熊山極速礦車對出的小灰熊禮品車設有「鋼牙奇奇與大鼻帝帝幸運淘金桶」，只要轉出特定顏色的礦石粒，即可換領相應獎品，考驗粉絲的運氣。

多款主題美食和周邊精品登場 迪士尼同步推出多款主題美食和周邊精品。幸福黃金石小食亭內每款小食已經換上全新冒險家造型的鋼牙奇奇、大鼻帝帝與克莉絲主題包裝，帶給食客新驚喜。精品方面，粉絲可入手以冒險家造型的Chip 'n' Dale為主題的西部牛仔系列，或者以港式美食為設計靈感的點心小食系列！