春夏必買美妝產品！Hermès 全新 Soleil d’Hermès 限量系列到港 蜜粉/唇膏/潤唇油/指甲油

Hermès 將盛夏黃昏光線，變成今季妝容主角。2026 春夏 Beauté Hermès 推出全新以 Soleil d’Hermès 為靈感的限量美妝系列，透過蜜粉、唇膏、潤唇油與指甲油，把黃昏時分的暖光與柔色化成日常妝容，為肌膚添上自然又溫柔的光澤。愛馬仕美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis 表示，本季靈感來自地中海日落時分的天空，藉此引領大家走進光影中，感受日照與肌膚之間的微妙互動。Beauté Hermès 的粉絲們又是時候排隊搶購啦!

這款陽光煥顏健康美肌蜜粉餅是系列焦點之作。粉餅盒由產品設計師 Pierre Hardy 操刀，大尺寸設計配上漸變色調與精緻壓紋，致敬 Hermès 標誌性 Op’H 圖案，既是彩妝單品，也具收藏價值。粉質細緻輕盈，帶有柔和珠光，塗上臉之後能呈現自然透亮健康光澤。蜜粉餅同時可作腮紅使用，能幫手提亮並溫潤膚色。

28 Brun Sunset 夕陽棕 ：帶微光的棕色調，猶如陽光映照海面時的溫暖反射。

今季會推出三款緞面新色，同樣由 Pierre Hardy 重新演繹經典包裝，在色彩與外殼之間呼應夏日落霞由熱烈轉為靜謐的變化。唇膏沿用由專屬調香師 Christine Nagel 為 Rouge Hermès 設計的標誌性香氣，木質與花香交融，為上妝過程增添細膩感官體驗。

今季 Hermèsistible 唇誘系列滋養潤唇油加入了兩款新色，延續高光澤質感與果香調性，展現截然不同的夏日氣息。唇油亦搭配Christine Nagel精心調製的全新香氛，並以 96% 天然成分配方製成，配備柔軟精準的刷頭，輕輕一抹便可以為雙唇帶來滋潤與亮澤效果。

Les Mains Hermès 護手系列指甲油

系列最後以一款 Les Mains Hermès 指彩護手系列指甲油作結。玻璃瓶身同樣由 Pierre Hardy 設計，在色彩飽和度與透亮感之間取得平衡，瓶蓋則飾有品牌經典藏書章標誌。

78 Brun Hélios 赫利俄斯棕色：呈現帶珠光的古銅色調，如南風下閃耀的大地色澤，配方含 72% 天然成分，刷頭設計讓上色變得輕鬆而均勻，效果持久而細緻。