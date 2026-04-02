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出版：2026-Apr-02 16:30
更新：2026-Apr-02 16:30

春夏必買美妝產品！Hermès 全新 Soleil d’Hermès 限量系列到港 蜜粉/唇膏/潤唇油/指甲油

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春夏必買美妝產品！Hermès 全新 Soleil d’Hermès 限量系列到港 蜜粉/唇膏/潤唇油/指甲油

春夏必買美妝產品！Hermès 全新 Soleil d’Hermès 限量系列到港 蜜粉/唇膏/潤唇油/指甲油

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Hermès 將盛夏黃昏光線，變成今季妝容主角。2026 春夏 Beauté Hermès 推出全新以 Soleil d’Hermès 為靈感的限量美妝系列，透過蜜粉、唇膏、潤唇油與指甲油，把黃昏時分的暖光與柔色化成日常妝容，為肌膚添上自然又溫柔的光澤。愛馬仕美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis 表示，本季靈感來自地中海日落時分的天空，藉此引領大家走進光影中，感受日照與肌膚之間的微妙互動。Beauté Hermès 的粉絲們又是時候排隊搶購啦!

Hermès全新 Soleil d’Hermès 限量系列 Soleil d’Hermès 陽光煥顏健康美肌蜜粉餅 Soleil d’Hermès 陽光煥顏健康美肌蜜粉餅 Soleil d’Hermès 陽光煥顏健康美肌蜜粉餅

Soleil d’Hermès 陽光煥顏健康美肌蜜粉餅

這款陽光煥顏健康美肌蜜粉餅是系列焦點之作。粉餅盒由產品設計師 Pierre Hardy 操刀，大尺寸設計配上漸變色調與精緻壓紋，致敬 Hermès 標誌性 Op’H 圖案，既是彩妝單品，也具收藏價值。粉質細緻輕盈，帶有柔和珠光，塗上臉之後能呈現自然透亮健康光澤。蜜粉餅同時可作腮紅使用，能幫手提亮並溫潤膚色。

Rouge Hermès 緞面唇膏 60 Rose Bungalow 廊屋粉色 Rouge Hermès 緞面唇膏 28 Brun Sunset 夕陽棕 Rouge Hermès 緞面唇膏 14 Beige Cocktail 調酒米色

Rouge Hermès 緞面唇膏系列

今季會推出三款緞面新色，同樣由 Pierre Hardy 重新演繹經典包裝，在色彩與外殼之間呼應夏日落霞由熱烈轉為靜謐的變化。唇膏沿用由專屬調香師 Christine Nagel Rouge Hermès 設計的標誌性香氣，木質與花香交融，為上妝過程增添細膩感官體驗。

三種色調靈感來自夕陽西下的不同瞬間：

  • 14 Beige Cocktail 調酒米色：清亮淡雅的淺米色，彷如海灘黃昏的柔和光線

  • 28 Brun Sunset 夕陽棕：帶微光的棕色調，猶如陽光映照海面時的溫暖反射。

  • 60 Rose Bungalow 廊屋粉色：成熟而帶暖的粉紅色，描繪日落後餘暉時刻。

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Hermèsistible 潤唇油 07 Brun Segai 椰棗棕 Hermèsistible 潤唇油 10 Rose Nashi 水梨粉色

Hermèsistible 潤唇油系列

今季 Hermèsistible 唇誘系列滋養潤唇油加入了兩款新色，延續高光澤質感與果香調性，展現截然不同的夏日氣息。唇油亦搭配Christine Nagel精心調製的全新香氛，並以 96% 天然成分配方製成，配備柔軟精準的刷頭，輕輕一抹便可以為雙唇帶來滋潤與亮澤效果。

  • 07 Brun Segai 椰棗棕：紅棕亮面色調，靈感來自陽光下成熟椰棗，糅合木質與果蜜香調，散發南歐海岸的悠閒氣息。

  • 10 Rose Nashi 水梨粉色：清透粉色配以金粉細閃，帶來水梨般的清新香氣，彷如夏日清晨的第一道光。

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Les Mains Hermès 護手指甲油 78 Brun Hélios 赫利俄斯棕色 瓶蓋則飾有品牌經典藏書章標誌

Les Mains Hermès 護手系列指甲油

系列最後以一款 Les Mains Hermès 指彩護手系列指甲油作結。玻璃瓶身同樣由 Pierre Hardy 設計，在色彩飽和度與透亮感之間取得平衡，瓶蓋則飾有品牌經典藏書章標誌。

78 Brun Hélios 赫利俄斯棕色：呈現帶珠光的古銅色調，如南風下閃耀的大地色澤，配方含 72% 天然成分，刷頭設計讓上色變得輕鬆而均勻，效果持久而細緻。

Beauté Hermès 2026全新 Soleil d’Hermès 系列將於20264月起，在全球愛馬仕精選銷售點亮麗登場!

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