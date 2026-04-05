OneDegree 首推寵物運動智能追蹤器 可記錄運動量兼防走失 一方法免費換領

養寵物的你，有沒有留意過毛孩每天的運動量是否足夠？ OneDegree 踏入品牌六周年，今年以「寵寵欲動」為主題，聯同法國時尚生活品牌 agnès b. 旗下年輕支線 Sport b.，展開一場橫跨寵物、運動與時尚的跨界合作，並推出品牌首款寵物運動智能追蹤器「PawBook Tag」，即日起更開放免費登記換領，即睇以下詳情！

智能追蹤器「PawBook Tag」：記錄運動量兼防走失

PawBook Tag 體積輕巧，設計由 Sport b. 操刀，走簡約運動路線之餘亦融入清新活潑的圖案元素，掛在毛孩身上既實用又有型。配合 OneDegree 手機應用程式「陪胖日記®」使用，追蹤器可記錄寵物每日的運動量與活力值，同時具備即時定位及防走失功能，讓主人隨時掌握毛孩的位置與活動狀況。

更有趣的是，主人將 PawBook Tag 配對至「陪胖日記®」後，即可參加應用程式內的小遊戲「種子寵動員選拔」。狗狗的任務是每天散步至少 20 分鐘，貓貓則要完成跳躍力訓練，應用程式會透過人工智能（AI）記錄並計算寵物的運動數據。毛孩每日完成三項指定打卡任務，便可獲取當日活力指數，以遊戲化的方式養成健康運動習慣。