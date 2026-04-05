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出版：2026-Apr-05 16:00
更新：2026-Apr-05 16:00

OneDegree 首推寵物運動智能追蹤器 可記錄運動量兼防走失 一方法免費換領

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OneDegree 首推寵物運動智能追蹤器 可記錄運動量兼防走失 一方法免費換領

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養寵物的你，有沒有留意過毛孩每天的運動量是否足夠？ OneDegree 踏入品牌六周年，今年以「寵寵欲動」為主題，聯同法國時尚生活品牌 agnès b. 旗下年輕支線 Sport b.，展開一場橫跨寵物、運動與時尚的跨界合作，並推出品牌首款寵物運動智能追蹤器「PawBook Tag」，即日起更開放免費登記換領，即睇以下詳情！


智能追蹤器「PawBook Tag」：記錄運動量兼防走失

PawBook Tag 體積輕巧，設計由 Sport b. 操刀，走簡約運動路線之餘亦融入清新活潑的圖案元素，掛在毛孩身上既實用又有型。配合 OneDegree 手機應用程式「陪胖日記®」使用，追蹤器可記錄寵物每日的運動量與活力值，同時具備即時定位及防走失功能，讓主人隨時掌握毛孩的位置與活動狀況。

更有趣的是，主人將 PawBook Tag 配對至「陪胖日記®」後，即可參加應用程式內的小遊戲「種子寵動員選拔」。狗狗的任務是每天散步至少 20 分鐘，貓貓則要完成跳躍力訓練，應用程式會透過人工智能（AI）記錄並計算寵物的運動數據。毛孩每日完成三項指定打卡任務，便可獲取當日活力指數，以遊戲化的方式養成健康運動習慣。

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「寵寵欲動 6 運會」精英賽

累積活力指數最高的首 100 位毛孩（汪星人與喵星人各 50 個名額），將自動成為 5 月底於西九文化區舉行的「寵寵欲動 6 運會 – powered by Sport b.」種子寵動員，直接晉級精英賽。成功入選者可優先報名參加六項精英賽事、免費獲贈限量版「寵寵欲動特級選手包」，以及參加場內的人寵共融工作坊，親手為毛孩製作獨特飾物。


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「寵寵欲動 6 運會」精英賽

免費換領方法

OneDegree 首款寵物智能 PawBook Tag （原價：港幣$298）於即日起接受登記免費領取。PawBook Tag 數量有限，換完即止。

免費領取 PawBook Tag 方法:

1. IG Story 分享毛孩的動感時刻，並 Tag @onedegree.hk ，且將個人帳戶設為公開 ，記得

截圖保存！

2. 下載「陪胖日記®」並註冊成為會員

3. 填寫「陪胖日記®」內的登記表格 (記得上傳 IG Story 截圖)，結果公佈請密切留意OneDegree 社交媒體最新消息！

 5 月底西九壓軸活動率先預告

OneDegree 同時預告，品牌將於 2026 年 5 月 30 至 31 日在西九文化區舉辦六周年壓軸大型活動「寵寵欲動 6 運會 – powered by Sport b.」，活動免費公開入場，現場人士只需下載「陪胖日記®」即可進入比賽區，報名參與六項公開賽及各項工作坊，每位到場的毛孩更可免費領取「寵寵欲動選手包」，內含多款寵物用品及紀念品。


PawBook Tag mood shot2

智能追蹤器「PawBook Tag」：記錄運動量兼防走失

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