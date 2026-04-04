NARS「FACE EVERYTHING」限定店 互動體驗/巨型扭蛋/24H霧光自由美學展

召集全城美妝達人！NARS「FACE EVERYTHING」限定店登陸希慎廣場1樓中庭，即日起至4月16日期間，為大家帶來NARS全新自然霧光持久粉底液系列。這個現代感十足的快閃自由美學互動空間，設有多個妝藝美學體驗、配對遊戲及巨型扭蛋互動區，即睇詳情！
4大互動體驗 巨型粉底液登場
位於希慎廣場中庭的限定店，「24H霧光巨輪」走在眼前，盡情在巨型懸浮粉底打卡裝置前拍照留念，登記體驗後更可即場獲取專屬列印照片，定格24小時完美霧光時刻。
隨後進入「底妝美學」互動專區，透過專業配色體驗，現場由專業化妝師團隊，找出最契合的專屬色調。不要錯過參與「完美巨轉」扭蛋遊戲，只要完成活動登記並於「底妝美學專區」完成體驗，即可獲得轉蛋機會，贏走限定美妝禮品！記得到「養膚自由」霧光速配遊戲，了解自然霧光持久粉底液「妝養合一」護膚理念，參加者只需在10秒內完成簡單的科技原理配對遊戲，即可獲贈精美試用裝。
專業彩妝指導 率先體驗亞洲限定彩妝
限定店特別推出由本地專業妝藝團隊一對一主理的「Artistry Hour」美妝教學。長達60分鐘指導中，將使用全新自然霧光持久粉底液以及尚未曝光的亞洲限定彩妝系列，打造精緻妝感。預約費用為HK$600，完成後可全數兌換成品牌正價產品。另外預約成功的參加者，更可額外獲得總值$544的3件裝美妝禮品，當中包括NARS x la maison du chocolat朱古力禮盒及一份數碼彩妝紀錄。
登記連結：請按此
跨界聯乘精品奶茶 滿額購物禮遇
限定店同時設「美饌隨行」專區，聯乘人氣品牌「山浪奶茶」及la maison du chocolat朱古力，享受限定店獨家購物禮遇：
平日(周一至四)：任何購物可獲贈美妝禮品及體驗裝3件。
周五至日：任何購物，即可獲「霧光」山浪奶茶及美妝體驗裝2件
場內更設有多重滿額禮遇：
淨消費滿$880可獲贈總值$286的2件美妝禮品及朱古力禮盒；購物淨滿$1,680，即可獲贈5件美妝禮品及NARS x la maison du chocolat 朱古力禮盒(價值HK$1,092)。
NARS「FACE EVERYTHING」 限定店
日期：即日起至4月16日
地點：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭
時間: 周一至四 11:00 – 21:00；周五至日 10:30至21:00