NARS「FACE EVERYTHING」限定店 互動體驗/巨型扭蛋/24H霧光自由美學展

召集全城美妝達人！NARS「FACE EVERYTHING」限定店登陸希慎廣場1樓中庭，即日起至4月16日期間，為大家帶來NARS全新自然霧光持久粉底液系列。這個現代感十足的快閃自由美學互動空間，設有多個妝藝美學體驗、配對遊戲及巨型扭蛋互動區，即睇詳情！

4 大互動體驗 巨型粉底液登場

位於希慎廣場中庭的限定店，「24H霧光巨輪」走在眼前，盡情在巨型懸浮粉底打卡裝置前拍照留念，登記體驗後更可即場獲取專屬列印照片，定格24小時完美霧光時刻。

隨後進入「底妝美學」互動專區，透過專業配色體驗，現場由專業化妝師團隊，找出最契合的專屬色調。不要錯過參與「完美巨轉」扭蛋遊戲，只要完成活動登記並於「底妝美學專區」完成體驗，即可獲得轉蛋機會，贏走限定美妝禮品！記得到「養膚自由」霧光速配遊戲，了解自然霧光持久粉底液「妝養合一」護膚理念，參加者只需在10秒內完成簡單的科技原理配對遊戲，即可獲贈精美試用裝。