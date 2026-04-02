交稅也能賺到盡？AlipayHK再推「全城最抵交稅攻略」 節省高達HK$5,760！

每逢稅季，讓上班族最擔心的事情又要出現了，要年年繳稅已經讓一眾打工仔十分「肉赤」，若然一不小心錯失繳稅優惠，那麼就更加心痛了！其實每年都有不少繳稅優惠，可以為大家省下一筆，卻因為不知如何入手而錯過優惠，結果白白多付了不少稅款。有時候更會因為工作太忙碌，一不小心就拖延到稅季尾聲，以為今年又要錯失優惠？但其實真正的繳稅「尾班車」才是最划算！
AlipayHK今年繼續推出 「全城最抵交稅攻略」 ，由即日起至2026年4月30日，只要登入AlipayHK App進入「繳稅專區」，即可一次過集合直接領券、每日搶券、抽獎、新用戶獎賞及分期優惠，合共高達 HK$5,760的扣稅優惠！無論是一筆過俾，還是想分期減輕壓力，AlipayHK都能力助打工仔們慳下不少稅錢。
一次過看清！五大優惠疊加 繳稅愈繳愈優惠
1. 直接領取扣稅券 即取即用
只要進入專區，即可直接領取兩款扣稅券，包括HK$25（滿HK$5,000減HK$25）及HK$50（滿HK$10,000減HK$50）。
2. 每日中午12點 搶高額禮券
推廣期間，每日中午12點準時開搶HK$100及HK$200禮券。
3. 大抽獎現金券 最高HK$5,000
繳稅後即可參加大抽獎，獎金由HK$1至HK$5,000不等，人人有獎，隨時一抽中巨獎！
4. 新用戶專享$10扣稅券 入門即賞
首次使用AlipayHK繳稅的用戶，可額外領取HK$5,000減HK$10扣稅券。
5. 分期繳稅可領渣打或Ant Bank PayLater 分期扣稅券
一時周轉不靈想繳稅更靈活？在AlipayHK亦可選用分期付款，更有專屬扣稅券包括渣打分期券最高可享HK$500扣減優惠，或者可選取Ant Bank 分期券最高可享HK$50扣減優惠。
5層優惠疊加後最高可節省高達HK$5,760！跟住以上攻略繳稅，讓AlipayHK為大家減低稅季壓力！
稅季尾班車 優惠依然豐富
不少人等到最後一刻才有時間處理繳稅，亦不必手忙腳亂，AlipayHK提供優惠最集中、最容易「疊加」的「全城最抵交稅攻略」集合多種優惠，讓大家繳稅的同時，輕鬆賺取回贈！活動期由即日起至4月30日，立即登入AlipayHK App，把握稅季最後的慳錢機會！
優惠受條款及細則約束，請參閱 AlipayHK App了解最新資訊。抽獎由AlipayHK於即日起至2026年4月30日進行，推廣生意的競賽牌照號碼：61256。
分期服務由合作銀行提供，AlipayHK 不涉及提供有關服務。借定唔借？還得到先好借！