交稅也能賺到盡？AlipayHK再推「全城最抵交稅攻略」 節省高達HK$5,760！

每逢稅季，讓上班族最擔心的事情又要出現了，要年年繳稅已經讓一眾打工仔十分「肉赤」，若然一不小心錯失繳稅優惠，那麼就更加心痛了！其實每年都有不少繳稅優惠，可以為大家省下一筆，卻因為不知如何入手而錯過優惠，結果白白多付了不少稅款。有時候更會因為工作太忙碌，一不小心就拖延到稅季尾聲，以為今年又要錯失優惠？但其實真正的繳稅「尾班車」才是最划算！

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