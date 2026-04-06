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出版：2026-Apr-06 18:00
更新：2026-Apr-06 18:00

東薈城名店倉x Tattoo on Friday美食企劃 人氣餐廳買一送一/半價優惠登場

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Nose 47

東薈城名店倉x Tattoo on Friday美食企劃 人氣餐廳買一送一/半價優惠登場

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東薈城名店倉於2026331日至510日期間，破格聯乘本地人氣紋身師Tattoo on Friday，攜手推出「嚐遊滋味」美食企劃。是次活動除了將創意藝術元素注入商場，更集結近30間來自世界各地的人氣餐廳加入，推出買一送一、半價優惠及多重消費回贈，讓各在掃貨之餘，亦能以極高性價比展開一場環球尋味之旅！

本地紋身藝術聯乘 慵懶Tattoo貓化身環球美食家

本地人氣紋身師 Tattoo on Friday，其筆下的慵懶Tattoo貓以療癒感著稱，今次活動其標誌性的貓咪角色，將換上各國特色服飾並打扮成各地美食，以「饗」導身份帶領大家遊歷商場不同角落，帶來環球尋味之旅！今次計劃更集結多間話題食店，其中包括本地大熱茶飲店Silk、台灣老字號米芝蓮名店阿城鵝肉，以及日本超人氣冬甩品牌Mister Donut，令東薈城進一步轉型為集購物、餐飲與休閒於一身的熱門聚腳點。

「嚐遊滋味」企劃融入 Tattoo on Friday 的創意藝術元素，破格打造充滿玩味的「喵」遊之旅，帶大家用味蕾環遊世界！ 東薈城名店倉「嚐遊滋味」美食企劃 Tattoo on Friday 活躍於本地文創圈，曾與誠品及 Pinkoi 等知名品牌合作

30家人氣餐廳聯手放送重磅優惠

場內近30間食肆聯合推出重磅優惠，一起追隨「法國貓」的足跡到訪休閒西餐廳Oolaa，點選和牛肉醬意粉即可享有買一送一優惠，最適合情侶或閨蜜同行。平日到羲和雅苑，更可以半價優惠享用其馳名烤鴨。喜愛台式風味的食客，則不能錯過跟隨「珍奶貓」到春水堂，以$25特惠價外賣自取凍胚芽奶茶。其他優惠還包括指定單品第二件半價，或免費獲贈指定餐飲及限定特惠餐單。=優惠涵蓋範圍極廣，由正餐到下午茶點心一應俱全，體驗這份「喵」遊世界的驚喜！

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場內近30間來自世界各地的餐飲食肆，推出多項買一送一、指定餐飲單品半價優惠等滋味禮遇 螢幕擷取畫面 2026 04 02 161459 螢幕擷取畫面 2026 04 02 161507 螢幕擷取畫面 2026 04 02 161518 螢幕擷取畫面 2026 04 02 161512

挑戰「饗樂過三關」贏取超過$230禮遇

這趟美食之旅滋味滿載，更有精彩驚喜！東薈城名店倉特別推出全新「餐飲電子現金券」，目前已有超過 30 間人氣餐廳強勢加盟，盡享各國心水美食！

CLUB CG會員於指定餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿港幣250元，透過TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序登記上載指定數目的收據，即可參與「饗樂過三關」，有機會獲取超過港幣230元滋味禮遇，回贈高達9%！非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之即日單一電子消費，即場登記成為CLUB CG會員，尊享同等獎賞禮遇。

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逢週末及公眾假期，CLUB CG會員更可享「CG Dollar雙倍兌換日」，以250積分兌換2 CG Dollars，利用限時優惠積分，換領MCL東薈城戲院電影禮券或指定餐飲電子現金券，一次過滿足看電影、吃美食與購物多重願望！

東薈城名店倉亦貼心準備「Friday『駕』到」泊車回贈。於推廣期內的指定星期五，在餐飲商戶消費滿港幣100元或以上，即可獲額外1小時免費泊車，CLUB CG會員最高可累積長達8小時的免費泊車優惠。

CLUB CG會員於指定餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿港幣250 元，透過TAIKOO+流動應用程式或東薈城名店倉微信小程序登記上載指定數目的收據，即可參與「饗樂過三關」 CLUB CG 會員尊享限時優惠積分換領MCL東薈城戲院電影禮券

綠色廚房企劃 換領獨家聯乘驚喜

東薈城名店倉亦致力推動可持續發展，鼓勵餐飲商戶參與「綠色廚房」計劃，從源頭減少資源浪費。活動期間，顧客於獲得「綠色廚房」嘉許的指定食肆消費，可享有「『綠』續有賞」雙倍積分優惠。而由4月中旬起，商場更會推出獨家聯乘的環保生活好物，供顧客憑指定消費換領。

活動期間顧客於惠顧已獲「綠色廚房」嘉許的指定食肆可享「『綠』續有賞」雙倍積分 東薈城名店倉 x Tattoo on Friday x 本地品牌Leaffy葉家聯乘限量版天然植物抹布
Klook.com

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