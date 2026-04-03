潮人必備！CASETiFY x 山本耀司 x 迪士尼矚目聯乘系列 米奇化身暗黑主角

手機配件品牌 CASETiFY 宣布，與日本殿堂級設計師山本耀司主理的概念品牌 WILDSIDE by Yohji Yamamoto，以及迪士尼展開破格三方聯乘。系列把 WILDSIDE 一貫的有型暗黑美學，注入米奇老鼠的經典形象，打造出一系列兼具時尚與實用度的生活配件。

多款地區限定產品 | 時尚設計 X 流行文化

WILDSIDE 於 2022 年推出，是山本耀司近年的概念企劃，創作方向不局限於時裝，當中包括藝術、室內及生活美學。而是次聯乘合作，設計師透過多個迪士尼經典角色元素，將時尚設計與流行文化拉近距離，玩出新層次。為配合今個企劃，CASETiFY 推出多款地區限定產品，包括以米奇及玫瑰為主題的服飾系列。設計將 WILDSIDE 常見的玫瑰圖案，低調融入米奇剪影中，例如: T-shirt、連帽衛衣及帽款等日常單品，不過有些只在指定地區限量發售，粉絲不容錯過。





配件方面，系列焦點落在 Mickey Mouse and Gothic Flower 手機殼，設計選用帶珍珠光澤的質感呈現米奇造型，再配合暗黑 WILDSIDE 花卉圖案，風格前衛又搶眼。核心系列亦推出多款靈感源自鮮豔花卉圖案，及米奇剪影電子配件，而手機殼備有紅、藍、灰及粉紅四色，可以迎合不同穿搭風格需要。



是次聯乘將於 4 月 10 日 正式登場，並於東京 WILDSIDE 原宿旗艦店舉行發佈活動。同日，「WILDSIDE | CASETiFY Featuring Disney」聯乘系列正式上架發售。 聯乘系列將於 CASETiFY.com、指定 CASETiFY STUDiO 門市、WILDSIDE.com、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO 原宿旗艦店、阪急 MEN'S TOKYO 店、大阪店、倫敦薩維爾街店及巴黎 Y's PARIS LOUVRE 店限量發售。