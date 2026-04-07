丸亀製麵x NAMCO匠心烏冬夾玩祭 化身香川縣美食遊樂園！夾走獨家天婦羅蝦被/木桶寵物窩

全球最大日式烏冬連鎖店丸亀製麵與日本知名遊戲機中心NAMCO，即日起攜手推出「匠心烏冬夾玩祭」，將丸亀製麵「即製手作烏冬」職人精神，與NAMCO「日式夾公仔」驚喜體驗結合，打造日式雙重享受。活動期間，丸亀製麵將其極具代表性的流水式點餐元素，融入NAMCO分店；而NAMCO的經典遊戲元素及家庭玩味，亦將在丸亀製麵的餐桌上驚喜現身，打造出一個極具香川縣風情的「美食遊樂園」！

走進NAMCO主題店，彷如走進丸亀製麵的分店！夾公仔機特設「主食景品專區」，原創限量景品率先登場！最矚目的原創景品「天婦羅蝦被」，外型是金黃酥脆的大蝦天婦羅，打開後則變成保暖小被，玩味與實用性兼備。同步推出的「木桶寵物窩」景品，將丸亀製麵標誌性的釜揚烏冬木桶，變身成「主子」最愛的安樂窩，；沒有養寵物也可以木桶內的「烏冬」當作坐墊，將整個景品融入居家生活！

活動期間，「彩虹池」區域亦換上新裝，化作天婦羅自取櫃檯，增添多個聯乘「特別賞」中獎圖案，有機會贏取丸亀製麵經典美食變身而成的精品！包括四款「丸亀製麵原子筆」及美食現金券，更有「丸亀製麵抺手巾」系列，三款設計印有人氣烏冬及天婦羅圖案。

此外，NAMCO更推出了一款精緻的「壓克力迷你夾機玩具」。這款仿扭蛋機設計的小玩意，讓玩家在家中也能模擬揀選美食的過程。只要於全線NAMCO店內單一增值滿$500或以上，即可免費獲贈這款限定玩具或丸亀小食券，活動於啟德體育園、屯門市廣場、圍方、銅鑼灣皇室堡及將軍澳Popcorn共五間主題店展開，掀起一陣全城夾烏冬熱潮！