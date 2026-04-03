《Kpop 獵魔女團》期間限定店登陸ELEMENTS　還原演唱會舞台打卡位/獨家周邊商品/免費面部彩繪(有片)

Netflix 人氣動畫電影《Kpop 獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）期間限定店由即日起至4月19日登陸 ELEMENTS 圓方，現場以 HUNTR/X 演唱會舞台為主題，設有多個角色人形立牌打卡位及巨型 LED 螢幕，更有獨家發售多款首次於香港亮相的周邊商品。指定日子消費滿指定金額，還可以免費體驗專業面部彩繪及造型服務，變身獵魔偶像，粉絲們今個復活節假期記得抽空去入貨。

限定店以演唱會舞台為藍本，融入動畫中的獵魔視覺元素，設有 HUNTR/X 及 Saja Boys 的角色人形立牌供拍照留念。現場同時擺放了巨型 LED 螢幕，輪流播放動畫中的歌曲，訪客可以站上舞台位置拍照。商品方面，店內發售 HUNTR/X 及 Saja Boys 毛絨公仔掛飾、角色亞克力立牌及小卡盲盒等，均屬香港首次推出。

《Kpop 獵魔女團》期間限定店商品一覽

指定日子免費面部彩繪及髮型服務

限定店於指定日子設有造型體驗環節，只要憑即日單一消費滿港幣 $400 的收據，可獲駐場造型團隊提供面部彩繪及髮型設計，風格涵蓋 HUNTR/X 的霓虹暗黑路線及 Saja Boys 的邪惡系造型。完成造型後，將照片上載至社交平台並加上 #ELEMENTSHK 及 #kpopdemonhunters，同時追蹤 @elementshk，即可換領限量版演唱會團隊工作證一張。

本地街舞團體現場演出

活動期間，ELEMENTS 圓方亦邀請了曾於《World of Dance》奪冠的本地少兒 Locking 街舞團體 FUNKY HEROES 到場表演，以電影中的 K-POP 歌曲為配樂，分成 HUNTR/X 及 Saja Boys 兩組進行舞蹈對決，重新演繹動畫中的經典場面。