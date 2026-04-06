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生活
出版：2026-Apr-06 17:00
更新：2026-Apr-06 17:00

網上熱話｜連登仔呻臨近30歲「唔想嘥咁多時間做gym」 反而應該專注1方面引網民熱議

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網上熱話｜連登仔呻臨近30歲「唔想嘥咁多時間做gym」 反而應該專注1方面引網民熱議

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不少人都有做運動或做gym的習慣，除了可以強身健體外，部分人更會視為生活的一部分，可以減壓同時瘦身或練大隻，追尋自己的理想身型。不過，近日有連登仔就發文指臨近30歲開始「唔想再嘥咁多時間做gym」，認為應該將生活重心專注於另一方面，引來網民熱烈討論。

香港30歲大隻佬身穿背心展露肌肉,在健身室健身 (1)

臨近30歲連登仔感慨一個星期做五六日gym，操肌練大隻都未必有強大吸引力。（AI示意圖）

一星期做五六日gym虛度光陰？

早前，一位連登仔以「有冇人已經唔想花太多時間做gym？」為題發文，劈頭直指「臨近30歲已經唔想再嘥咁多時間做gym」，反而認為應該「一心衝事業搵錢」。他表示自己「以前一個禮拜做五六日，每次兩個鐘」，而且「每次都記低自己progress，非常仔細」。惟當他準備步入30大關前夕，方突然「發覺你有幾大隻都係冇X用的」。

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圖片來源： IG@louischeung2013

做 gym VS 事業搏殺

發文者之所以對做gym有如此大的轉變，只因他將做gym與在事業上搏殺做對比，揚言「以前就係靠做gym俾個假象，好似自己進步緊，其實自己事業一直原地踏步」、「女人唔會因為你大隻而鍾意你，反而會因為你社經地位而想去了解你」，又解釋指「唔係話完全唔去做gym，不過已經冇以前花咁多精神時間心機落去，除非你係玩比賽或者健身教練，倒不如專精下自己專業技能好過」。

AI圖(香港30歲大隻佬)

連登仔懷疑人生，反思應不應將更多時間放在其他專業技能上。（AI示意圖）

網民留言身體值得花時間投資

眼見發文者略極端地對比做gym與事業相關方向，大批網民留言熱議，有網民表示「可以放棄做gym但唔可以放棄運動」、「做gym都係做一個鐘姐，做完運動身體又好啲人又開心啲，搵錢都落力啲啦」、「反而30歲後想多啲時間投資落自己身體度，生多啲肌肉唔單係睇落大隻，更重要係自己身體健康啲，做gym仲要做埋帶氧練心肺」，亦有人直線抽擊「咁你唔做gym係咪真係搵得多錢咗先，同埋多咗幾多，值唔值先」、「根本所有興趣賺唔到錢，你都會向番錢看」。

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圖片來源：LIHKG討論區 圖片來源：LIHKG討論區2 圖片來源：LIHKG討論區3 圖片來源：LIHKG討論區4 圖片來源：LIHKG討論區5 圖片來源：LIHKG討論區6

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