新店關注組｜「金木犀」高性價比自選發辦 自家煙熏熟成刺身x江戶前手握壽司

中環有間新開日式料理以「打破Omakase框架」為前題，採取全新概念「自選發辦」作招徠，由前菜冷盤、熱食酒餚、江戶前職人手握壽司、煙熏刺身丼，以至湯及甜品，均提供選擇讓客人自己揀，迎合個別食客不同口味。「自選發辦」套餐價位由$388起，比起一般Omakase店高性價比。

曾赴東京鮨店精進造詣 這間「Kinmokusei 金木犀」日語店名意指「桂花」，取其氣質謙遜高雅之意，象徵入行25年、陳爾言師傅的職人精神。言師傅師承名師見城俊二，早年於少林寺之稱的「見城日本料理」磨練手藝多年，先後創立「壽司之神」、「壽司源」及「海言」，期間曾赴東京鮨店交流，精進造詣。

三種木煙熏展現獨特香氣 今次執掌此店，特意在店內自家煙熏魚料，在露台裝置專門煙熏的機器，用上蘋果木、櫻桃木、橡樹木，將魚料煙熏，依照不同食材特性作出不同時間的煙熏，帶出別具層次的獨特香氣。 部分魚類經熟成處理，如乾式熟成、濕式熟成、鹽漬、醋漬、醬油漬等，依據魚的品種、脂肪含量與質地調整熟成時間，深化旨味提升細膩感。

魚沼產越光米做壽司 其江戶前壽司採用魚沼產越光米，受水性適中，柔軟有致不失彈性。下了三款白醋及赤醋調校醋飯，醋酸度柔和，達致飯、魚風味和諧平衡。言師傅喜歡融入新意，巧妙結合港人大愛的本地特色元素，如鹹蛋黃醬配甘鯛立鱗燒；腐乳搭配唐揚雞等。

$388起職人級自選套餐 午市職人級自選套餐($388/位起)提供多達11款前菜，讓客人挑選3款，如明太子薯仔沙律、赤味噌紅酒燉牛舌配番薯蓉、季節燒魚等。江戶前手握壽司就有中吞拿魚腩、帆立貝、深海池魚壽司以及醋鯖魚紫菜卷。而7款食事可自選1品，招牌煙熏刺身丼包括三文魚、三色吞拿魚、油甘魚、碎蔥吞拿魚腩、金木犀Omakase海鮮丼；亦有燒日本鰻魚茶漬飯、季節魚獲盛茶漬飯。最後客人可揀日式吸物或甜品，吸物有八丁赤味噌蝦湯或信州白味噌魚湯；甜品就有桂花水信玄餅或雪糕紅豆最中餅，組合豐富。

精選套餐吃盡招牌出品 大家不想思考的話，最好歎個晚市精選套餐 ($880/位)，坐在Omakase吧枱，慢慢一次過吃盡招牌出品，包括土佐醋水晶啫喱番茄、明太子薯仔沙律、酒盜芝士油揚、中吞拿魚腩刺身、油甘魚刺身、甘鯛立鱗燒配鹹蛋黃醬、蔥蓉燒牛舌心、職人壽司三點：金木犀特製車海老壽司、煙熏芝士醋鯖魚紫菜卷、極上海膽壽司、迷你煙熏真鯛刺身丼、自選湯及季節水果盛。想體驗言師傅全程主理專屬頂級的廚師發辦($1,480/位)，就必須一日前預訂。

金木犀 Kinmokusei 地址：中環威靈頓街 33 號 The Loop 17 樓 電話：94463030 網上訂座