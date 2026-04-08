網上熱話｜內地大學生記錄香港留學經歷 曾犯5大錯令生活變得艱難

赴異鄉留學需要很大的勇氣，離開自己一直以來生活的地方已經萬分不捨，更要努力適應當地的環境與學習氣氛，少點決心和毅力都做不到。早前，有內地來港留學的網民在小紅書上發文，分享自己在港讀書及生活曾犯下的5大錯誤，獲大批網民留言大讚實用，未知大家身為土生土長的港人又點睇呢？

1.租屋低估了窗機的影響 去新地方讀書的話，租樓揀宿舍等都需要獨自處理，缺乏經驗很容易出事，因此發文者分享指「當時看房只注意大小和位置，沒問空調是分離式還是窗機。搬進去才發現是窗機，那種老式的一體機，開起來嗡嗡一整夜」，令她「第一個月幾乎沒睡好，戴耳塞也沒用。後來才知道香港很多樓都是這種配置」，呼籲大家「看房子時最好親自體驗一下噪音程度，或是直接問清楚」。

2.小組作業不敢開口 讀書時不乏小組討論環節，少不免要用英文present或做功課，發文者坦言「剛來時英語沒完全適應，小組討論包括上課全程聽不開口，偶爾點頭」，這個行為令她「一開始幾次小組作業都被分到了不擅長的部分，做得很艱難」，而她亦從錯誤中學習，「現在我會在第一次討論時就說自己可以做哪個部分，大家溝通起來簡單了很多，也會分到自己擅長的part」。

3.低估了香港的潮濕 香港氣候潮濕，發文者亦直言「來之前知道香港潮，沒想到這麼潮」、「下雨的季節衣服晾三天還是濕的，衣櫃裡開始有霉味」，而她後來找到緩解方法，「花幾百塊買了除濕機，才解決這個問題。如果住的地方通風不好，除濕機是剛需，別省這個錢，還有衣櫃裡放除濕袋，一個月換一次」。

4.買菜只去超市不去街市 她表示「剛開始覺得街市環境一般，很怕不會粵語不好溝通，一直在超市買菜，價格貴不少」，惟「後來有次跟同學去街市，才發現蔬果比超市便宜三分之一，還新鮮」，更教路指「尤其是下午快收攤的時候，有的攤主直接降價清貨」，因此她現時「週末會去一趟街市，買夠一週的菜」。

5.沒利用好深圳這個後花園 港人放假熱愛北上只因性價比夠高，發文者亦言「一開始覺得去深圳很麻煩，在香港待的都快發霉了」、「有次跟朋友一起去深圳做美甲，又買了一大堆東西，來回車資加上都比在香港買便宜」，更揚言「如果你住的地方離口岸近，經常去深圳玩也是保持開心的秘訣」。

內地網民關注讚實用 帖文引起網民關注，不少網民大讚她所分享的內容實用，又補充「在畢業前趁著還有學生身分申請信用卡」、「早點辦入台證」等其他有用資訊。而發文者亦在文末寫有一些在港讀書的小tips供有需要人士參考，十分熱心。