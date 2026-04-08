新店關注組｜$32平歎觀塘度假風東南亞餐廳咖喱餐 每日8小時happy hour買一送一

泰國+東南亞菜餐廳「Chao」進駐觀塘新商業地標The Millennity，布置充滿熱帶度假風情，特設寬敞戶外平台，適合大家帶毛孩來放鬆！難得價錢親民，午餐最平$68，咖喱餐下午茶更低至$32，每日12pm至8pm更推雞尾酒買一送一歡樂時光優惠，啱大家來chill下！

自家製作醬料 餐廳店名「Chao」靈感源自泰文的「早晨」，氣氛輕鬆親切又舒心。泰裔店主Baljoet最先於尖東開設曼谷街頭美食餐廳Ruên，現在再開這間餐廳，延伸範圍至東南亞菜，找來曾任職本地多間人氣泰國餐廳的泰籍主廚Aom掌廚，由醬料以至甜品每樣出品盡量由零開始自家製作。經典泰式前菜小食有鳳爪沙律配炸雞皮，不單酸辣醒胃，更加入炸雞皮提升香脆咬口感。炸豬肉雲吞， 以香料混入免治豬肉餡，蘸自家調製甜辣醬，脆口惹味。炭燒豬頸肉配自製羅望子醬，酸甜鹹香滋味。原隻燒魷魚彈牙帶炭香。

主廚家族秘方椰香黃咖喱 咖喱控必試主廚家族秘方的椰香黃咖喱，質感濃稠，辣度輕盈，香料幽香，配搭軟殼蟹或牛腩都想送飯。以泰國不鏽鋼鍋烹調的熱辣辣麵食有利保存溫度與香氣，泰國人慰藉的Mama Jeh O媽媽冬蔭公仔麵湯加上大大份鮮蝦、香脆五花腩、自家製豬肉丸與雞蛋，更令人滿足。焗粉絲蝦煲、泰式焗海鮮飯及其他鑊氣小炒都適合三五知己共享。

午市套餐$68起 這裡的午市套餐平至$68起，提供多達八款麵食、飯類及鑊氣熱盤選擇，每周轉款，並可加配小食，逢星期一至六上午11時至下午5時供應，長達6小時。每日由下午3時至5時半供應高性價比下午茶套餐，一款鹹點連一杯飲品，$32就歎到馬沙文咖喱配酥油餅。

自製雪糕和千層班戟蛋糕 大家無論食到幾飽都要開拓第二個甜品胃！他們自家製雪糕和招牌千層班戟蛋糕，分別有班蘭、椰子及泰式奶茶口味，雪糕綿密滑順，千層班戟蛋糕每層皮薄，忌廉細緻帶奶香。而泰式珍多冰混合自家製的班蘭粉條結合成冰涼甜品。

雞尾酒買一送一 嗜酒人士最好趁每日中午12時至晚上8時歡樂時光來，精選雞尾酒及無酒精雞尾酒均有買一送一優惠；紅白酒、氣泡酒、烈酒、生啤及瓶裝啤酒等劃一價$88（共兩杯），大家午間小酌放鬆又或下班後狂歡最適合不過。

Chao 地址：觀塘巧明街 98 號 The Millennity 9 樓 909 及 911 號舖 電話： 2307 8588 營業時間：11am–11pm