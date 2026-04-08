IKEA抹茶甜品祭回歸 12%激濃新地加量不加價 6 款限定甜品必試清單

4月氣溫續漸回暖，正是日本採收新茶製作「一番茶」的高峰期，因此本月亦被譽為抹茶季。IKEA香港美食站的抹茶甜品祭於4月正式回歸，今次一口氣在美食站與餐廳同步推出 6款限定甜品，從經典抹香到驚喜搭配，層次多到令人眼花繚亂。最重要是兩款新地抹茶濃度有所提升，而且維持去年售價，讓抹茶控欲罷不能。

IKEA 抹茶新地筒 12% 濃度維持原價 $9

IKEA的「抹茶新地筒」，獨特的抹茶香氣與回甘美味配上口感順滑的新地，令抹茶控一試難忘。還有全新「抹茶米麻糬新地」，Q彈拉絲的麻糬與清新抹茶的組合口感層次分明，軟糯之中瀰漫陣陣茶香。兩款新地均有2.5%和12%抹茶濃度供大家選擇，當中12%抹茶濃度新地的，售價更與去年8%抹茶濃度新地一樣，茶味更濃厚而且維持原價不變。