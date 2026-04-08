IKEA抹茶甜品祭回歸 12%激濃新地加量不加價 6 款限定甜品必試清單

4月氣溫續漸回暖，正是日本採收新茶製作「一番茶」的高峰期，因此本月亦被譽為抹茶季。IKEA香港美食站的抹茶甜品祭於4月正式回歸，今次一口氣在美食站與餐廳同步推出 6款限定甜品，從經典抹香到驚喜搭配，層次多到令人眼花繚亂。最重要是兩款新地抹茶濃度有所提升，而且維持去年售價，讓抹茶控欲罷不能。
IKEA抹茶新地筒12%濃度維持原價$9
IKEA的「抹茶新地筒」，獨特的抹茶香氣與回甘美味配上口感順滑的新地，令抹茶控一試難忘。還有全新「抹茶米麻糬新地」，Q彈拉絲的麻糬與清新抹茶的組合口感層次分明，軟糯之中瀰漫陣陣茶香。兩款新地均有2.5%和12%抹茶濃度供大家選擇，當中12%抹茶濃度新地的，售價更與去年8%抹茶濃度新地一樣，茶味更濃厚而且維持原價不變。
IKEA抹茶甜品攻陷抹茶控
IKEA的6款甜品，首推「抹茶巴斯克蛋糕」，外層焦香微脆，內裡半熟綿密，茶香與芝士完美交織；想追求極致口感，必試「抹茶吉士號角」，香酥外皮咬下即噴發濃郁吉士。「抹茶忌廉蛋卷」與「抹茶奶凍」則是優雅之選，前者蛋糕鬆軟，後者滑溜入魂，甘甜餘韻在舌尖久久不散。
喜歡層次口感，別錯過「抹茶配意式芝士蛋糕」的驚喜回甘，以及壓軸登場的「抹茶覆盆子比高包」。莓果的微酸完美中和茶味的微苦，酸甜苦甘層層遞進，令人回味無窮。IKEA的抹茶甜品祭，絕對值得你專程去一趟！
店址：銅鑼灣柏寧酒店地庫(銅鑼灣分店)
尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地庫2樓中庭 B204 - B210(尖沙咀規劃及訂購中心)