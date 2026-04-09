2026防潮攻略︱教你7種天然小物DIY吸濕包 衣櫃除霉除臭一次搞定

每逢 3、4 月，香港人最怕的「回南天」總是準時報到。不但牆身冒汗、衣服更有一股散不去霉味，衣櫃更是重災區，打開櫃門飄出陣陣噏味！除了長開抽濕機，其實還有更環保低成本吸濕小法寶。想衣櫃乾爽杜絕噏味，即刻教你採用8款常見小物，DIY成為衣櫃吸濕除味救星，以低成本生活智慧處理噏臭問題。

DIY 吸濕包︱咖啡渣闢味吸濕 為甚麼咖啡渣能吸濕？咖啡豆在烘焙過程中產生無數細小孔洞(Micropores)，這讓它具備類似活性碳特性。這些孔洞就像無數台微型抽濕機，能主動捕捉空氣中水分子。而咖啡渣含有咖啡脂，讓它在吸濕的同時，還能吸附空氣中的異味分子(如鞋櫃酸味、冰箱雜味)。

做法：將咖啡渣放入微波爐，以中火每次「叮」2 分鐘，取出翻動，重覆3次直至手感沙脆；或於陽光下曝曬兩天致乾燥清脆，即可塞進舊襪子、絲襪、紗布袋，放進衣櫃角落即成。建議3個月更換一次。 DIY 吸濕包︱洗衣粉具備吸濕效能 很多人以為洗衣粉只能去污，忽略它強大的化學特性。洗衣粉的主要成分，含大量活性劑與碳酸鈉(Soda Ash)，其顆粒會主動捕捉水氣，並自動產生凝結，因此當洗衣粉暴露在潮濕空氣中，會從粉末狀變成結塊狀。此外，洗衣粉吸濕後釋放的潔淨香氣，能有效蓋過衣物久放的「倉儲噏味」。

做法：將洗衣粉倒入盒中，高度約為3至5mm即可，不要填得太滿，預留水分凝結後的膨脹空間；或將洗衣粉放在2至3層保鮮紙或膠袋，用牙籤刺出密麻小孔，數量約 20至30 個，孔徑不宜過大，以免粉末受潮後溢出香精味過重。

DIY 吸濕包︱竹炭吸濕除味可當化肥 被譽為「不插電抽濕機」的竹炭，是大自然的濕度調節器，當空氣太潮濕時，它能吸入水分；當天氣變乾時，它又能釋放水分，有雙向調節功能。由於竹材經過千度高溫炭化後，會形成極其發達微孔結構，能主動捕捉空氣中水分、甲醛、苯等有害氣體，以及引發異味的細菌。把竹炭放在衣櫃裡，不僅乾爽，連「舊衫味」都會消失。

做法：建議選擇布袋包裝的竹炭，掛在衣架中間或放在抽屜內。每隔2至3個月，將竹炭包放在陽光充足處曝曬3至5小時。紫外線會促使水氣蒸發，分解吸附的有毒物質，讓孔隙再次清空。使用1至2年後，把竹炭搞碎混合在盆栽泥土中，能讓植物長得更壯。 DIY 吸濕包︱橙皮吸濕＋防蟲雙效法寶 橙皮為何能夠除臭吸濕，要從皮囊白色部分說起，當這些海綿狀組織完全乾燥後，變成極佳物理吸濕媒介。加上橙皮含豐富檸檬烯(Limonene)，不但味道清新，還具有微弱抗菌作用，能抑制霉菌初期滋生。更妙是衣魚(蠹蟲)、小蟲都討厭橙皮氣味，讓它兼具防蟲功能。

做法：將橙皮鋪平放入微波爐加熱1分鐘，取出翻動，直至手感如乾枯落葉般清脆；若家中有氣炸鍋或焗爐，用60至80度低溫烘烤20分鐘，最能鎖住橙皮精油香氣；想要味道更濃郁，可在乾燥橙皮中加入一顆八角或幾粒丁香，防蟲效果翻倍。

DIY 吸濕包︱梳打粉是成本低吸濕包 梳打粉(碳酸氫鈉)為何是「回南天」的剋星？源於其獨特化學特性，其顆粒具有細微孔隙，能捕捉空氣中水分。雖然梳打粉吸水容量不如專業化學吸濕劑，但勝在性質穩定，吸飽後不會變液體，更適合在密閉空間使用。加上大多數霉菌喜歡在酸性環境中生長。梳打粉的弱鹼性正好能中和酸性污垢與霉菌代謝物，根源性破壞霉菌蔓延。因此可用梳打粉，代替拋棄式吸濕盒。

做法：家中尋找廢棄果醬罐或寬口玻璃瓶，洗淨晾乾，填入約1/2至2/3高度梳打粉，覆蓋透氣薄棉布、紗布或舊手帕，用橡筋或麻繩紮實，避免小孩或寵物誤觸翻倒。當梳打粉從乾爽沙粒狀變成塊狀，甚至表面出現硬殼時，代表吸附力已達飽和。止時梳打粉可留起，用作清潔馬桶、爐頭時採用。 DIY 吸濕包︱茶葉吸濕包除臭防霉 茶葉是優雅的防潮神器，能為衣櫃帶來茶園清香，因為茶多酚(Tea Polyphenols)能有效抑制霉菌，從根源減少「霉味」產生。而經過烘乾加工的茶葉，表面分布著無數孔隙，能捕捉水分子，鎖住導致異味的氨氣、甲醛。茶葉自帶揮發性芳香味，能把室內噏味中和，釋出淡淡植萃香氣。

做法：沖泡過的茶葉必須瀝乾水分，用廚房紙壓乾，然後均勻鋪在托盤上，於陽光下暴曬乾1至2天；亦可放在乾鍋小火微炒，能進一步激發茶葉的剩餘香氣；使用過濾棉袋、舊絲襪或紗布盛載。若想更美觀，可用棉繩紮成精緻小布球狀。 當茶葉包摸起來不再乾燥，或淡茶香味消失，代表已經吸飽可更換。 DIY 吸濕包︱乾花吸濕包防潮防蟲 衣櫃有兩大天敵，一是霉味，二是衣魚或蟑螂。若對樟腦丸刺鼻氣味過敏，可選用乾花製作吸濕包，利用植物天然防禦機制，吸濕殺菌同時，亦為衣物披上淡雅天然香氣。而不同的花種各具神效，「薰衣草」是防蟲界的王者，含有乙酸芳樟酯(Linalyl acetate)，是許多害蟲討厭的氣味。「茉莉與桂花」具備極強吸附性，能吸收細微水氣，散發清爽提神香氣。「玫瑰花」含有微量植物酸，具天然抑菌效果，能預防衣服因受潮而產生的黃斑。尤加利葉則強效殺菌，對呼吸道敏感家庭，還能起到淨化空氣作用。

做法：製作乾花包關鍵在於「低含水量」與「氣味釋放」，可將鮮花紮成小束，倒掛在陰涼通風處1至2周，避免陽光直射令花瓣褪色且精油會揮發；或將花瓣鋪在廚房紙上，放入微波爐低溫加熱30 秒，看到花瓣邊緣微卷、手感如紙張般沙沙作響即代表完成。 放入布袋前，用手指輕輕揉搓乾花，摔破植物纖維，讓內部殘留天然精油滲出，使香氣更持久。