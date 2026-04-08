蠟筆小新跑2026一日限定睡衣派對登場！ 多種賽制/免費送主題選手包 必搶經典幾何圖案Tee

蠟筆小新粉絲及跑手們注意！「蠟筆小新跑 HK 2026」將於6月14日回歸沙田科學園。賽事設挑戰組、歡樂組和親子組多種賽制，參加者更可獲贈主題選手包，適合一家大細參與。另外，活動推出互動區和限定精品，粉絲不妨穿上蠟筆小新最愛的睡衣參與派對，盡情投入於蠟筆小新的歡樂世界中。

設多種賽制 賽事設有多種賽制和組別，主要分為5公里挑戰組、3公里體驗組和1公里休閒親子組。各組別設個人名額，3公里體驗組和1公里休閒親子組更加推出孖住跑雙人組以及親子組，滿足不同人的需求。

成功報名送經典幾何圖案 T-shirt 每位成功報名的跑手將可獲贈主題選手包，當中包括小新經典睡衣「薄荷綠幾何圖案」的活動T-shirt、主題設計毛巾、索繩袋及號碼布，完成賽事後更可獲頒獎牌及電子證書 。

睡衣派對主題跑手包

早鳥優惠額外送限定襪 4月15日至19日期間報名設有早鳥優惠。參加者優惠期間成功報名，即可額外獲贈蠟筆小新限定襪。

首五日報名送蠟筆小新限定主題商品

活動設有主題互動區和限定店，粉絲除了入手多款限定商品外，蠟筆小新更會現身，與各位合照互動！

蠟筆小新跑 HK 2026 - 睡衣派對 日期：2026年6月14日 （星期日）

時間：上午8:30 – 下午1:00 地點：沙田科學園 賽事：5KM、3KM、1KM 報名開始日期：2026年4月15日起（早鳥優惠由4月15日至19日） 名額有限，額滿即止 官方網頁 距離 組別及獎項 報名費 預計起跑時間 5KM 個人組 由主辦機構頒發男、女子組冠亞季軍及電子證書 個人組 HK$428 8:30am 3KM 個人組、孖住組及親子組 不設獎項及電子證書 個人組 HK$428、 孖住組及親子組 HK$856 10:15am 1KM 個人組、孖住組及親子組 不設獎項及電子證書 個人組 HK$428、 孖住組及親子組 HK$856 11:00am