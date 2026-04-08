熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Apr-08 14:00
更新：2026-Apr-08 14:00

蠟筆小新跑2026一日限定睡衣派對登場！ 多種賽制/免費送主題選手包 必搶經典幾何圖案Tee

分享：
Joe12
adblk4

蠟筆小新粉絲及跑手們注意！「蠟筆小新跑 HK 2026」將於614日回歸沙田科學園。賽事設挑戰組、歡樂組和親子組多種賽制，參加者更可獲贈主題選手包，適合一家大細參與。另外，活動推出互動區和限定精品，粉絲不妨穿上蠟筆小新最愛的睡衣參與派對，盡情投入於蠟筆小新的歡樂世界中。

蠟筆小新現身同大家見面搞搞怪！ 齊齊入場跳「屁股舞」！

一日限定「蠟筆小新睡衣派對」！

設多種賽制

賽事設有多種賽制和組別，主要分為5公里挑戰組、3公里體驗組和1公里休閒親子組。各組別設個人名額，3公里體驗組和1公里休閒親子組更加推出孖住跑雙人組以及親子組，滿足不同人的需求。

adblk5

成功報名送經典幾何圖案T-shirt

每位成功報名的跑手將可獲贈主題選手包，當中包括小新經典睡衣「薄荷綠幾何圖案」的活動T-shirt、主題設計毛巾、索繩袋及號碼布，完成賽事後更可獲頒獎牌及電子證書

拆解睡衣派對主題跑手包

睡衣派對主題跑手包

早鳥優惠額外送限定襪

415日至19日期間報名設有早鳥優惠。參加者優惠期間成功報名，即可額外獲贈蠟筆小新限定襪。

【早鳥禮品】首五日報名送蠟筆小新限定主題商品

首五日報名送蠟筆小新限定主題商品

活動設有主題互動區和限定店，粉絲除了入手多款限定商品外，蠟筆小新更會現身，與各位合照互動！

會場限定水杯 1 會場限定水杯 2 會場限定精品

蠟筆小新跑 HK 2026 - 睡衣派對

日期：2026614 （星期日） 

adblk6

時間：上午8:30 下午1:00 

地點：沙田科學園 

賽事：5KM3KM1KM 

報名開始日期：2026415日起（早鳥優惠由415日至19日） 

名額有限，額滿即止 

官方網頁

距離

組別及獎項

報名費

預計起跑時間

5KM

個人組

由主辦機構頒發男、女子組冠亞季軍及電子證書

個人組 HK$428

8:30am

3KM

個人組、孖住組及親子組

不設獎項及電子證書

個人組 HK$428、

孖住組及親子組 HK$856

10:15am

1KM

個人組、孖住組及親子組

不設獎項及電子證書

個人組 HK$428、

孖住組及親子組 HK$856

11:00am

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務