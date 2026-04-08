牛角聯乘哥斯拉限定餐目登場！3大怪獸主題店 送限量精品＋儲印花換免費燒肉放題

日本人氣燒肉店牛角聯乘日本國寶級怪獸哥斯拉，選用浮世繪風格哥斯拉以及機械哥斯拉為主角推出限定餐目，每款外型都創意十足，指定美食即送限量精品，極具收藏價值！3間指定分店更會特別換上哥斯拉及怪獸聯盟裝飾，粉絲們絕對要去朝聖！
牛角聯乘哥斯拉限定餐目
今次限定餐目由前菜到甜品、甚至兒童餐都貫穿哥斯拉元素，靈感來自牠的經典特徵與震撼招式，如背鰭、獸爪、吐息、熔岩及螺旋熱線等，連烤肉圍裙都換上哥斯拉及怪獸聯盟限定款式，粉絲們一於準備好瘋狂打卡！菜式名稱同樣暗藏巧思，例如未知的恐懼（$58）以薯仔野菜沙律配芝麻沙律汁登場；霸王足跡（$68）則以極上日本和牛漢堡多士配明太子醬呈現；熔岩爆發（$48）以塔可醬牛角飯為主角，香氣撲鼻。而壓軸的「哥斯拉狂暴盛合」（$628）更是怪獸迷必試套餐，包括極上日本黑毛和牛牛肋肉78g、飛龍牛舌250g、上級牛頸脊78g、王樣腹胸肉100g及豚腩肉78g，再配香辣青醬與香蔥小黃瓜辛沾醬，份量十足，購買套餐更可獲贈「哥斯拉之爪」矽膠料理夾或「哥斯拉浮世繪T恤」限定精品，會員更可提早預訂，4月下旬登場！
另外牛角Buffet亦同步推出「王者基多拉之燒肉放題」，以日本國產牛肉眼、肩脊肉、頭盤及Level 3 放題為主打，定價周一至四$498，周五至日及公眾假期前夕$548，食客更可獲得限定機械哥斯拉遇冷變色鋁杯或哥斯拉浮世繪T恤，收藏價值高！
KABU PASS會員率先入手限定精品
KABU PASS會員更可率先選購限定精品，只需惠顧即可加指定金額換購多款哥斯拉主題珍藏。包括三款不同浮世繪圖案T恤（奶灰、粉紅及黑色），男女皆宜，每件$88；矽膠製「哥斯拉之爪」料理夾$88（4月下旬登場），造工細緻，收藏價值極高；另有能於氣溫低於10°C時呈現冷變色效果的「機械哥斯拉鋁杯」$68，粉絲必備！
推廣期間，三間牛角分店亦同步換上怪獸主題裝飾，化身打卡新景。包括牛角（MOKO新世紀廣場）、牛角Buffet（美麗華廣場）及牛角J（啟德零售館2），以浮世繪藝術結合「怪獸聯盟」場景設計，呈現出融合傳統與現代的日本幻想美學，怪獸迷打卡必去！
儲印花換免費燒肉放題
4月1日至5月31日期間，KABU PASS會員於牛角日本燒肉專門店、牛角放題實施店、牛角Buffet或牛角J消費，每滿$200（帳單須包括至少一款哥斯拉限定食品)，即可獲印花1個，單一帳單最多可儲12個。儲齊3個印花可啟動「微型破壞光線」，換領「牛角J $50電子優惠券」；儲齊7個印花可啟動「加強破壞光線」，換取「牛角7折電子優惠券」；而儲滿12個印花更可啟動「終極紅蓮破壞」，免費獲得「牛角Buffet／放題實施店燒肉放題電子優惠券」一張。會員登入KABU PASS App，於設定頁面輸入優惠碼「GodzillaGKK」，即可免費獲得2個印花（每位會員限一次），助你光速達成「終極紅蓮破壞」，換領免費燒肉放題！詳情可留意牛角官方社交平台公佈。