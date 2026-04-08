牛角聯乘哥斯拉限定餐目登場！3大怪獸主題店 送限量精品＋儲印花換免費燒肉放題

牛角聯乘哥斯拉限定餐目

今次限定餐目由前菜到甜品、甚至兒童餐都貫穿哥斯拉元素，靈感來自牠的經典特徵與震撼招式，如背鰭、獸爪、吐息、熔岩及螺旋熱線等，連烤肉圍裙都換上哥斯拉及怪獸聯盟限定款式，粉絲們一於準備好瘋狂打卡！菜式名稱同樣暗藏巧思，例如未知的恐懼（$58）以薯仔野菜沙律配芝麻沙律汁登場；霸王足跡（$68）則以極上日本和牛漢堡多士配明太子醬呈現；熔岩爆發（$48）以塔可醬牛角飯為主角，香氣撲鼻。而壓軸的「哥斯拉狂暴盛合」（$628）更是怪獸迷必試套餐，包括極上日本黑毛和牛牛肋肉78g、飛龍牛舌250g、上級牛頸脊78g、王樣腹胸肉100g及豚腩肉78g，再配香辣青醬與香蔥小黃瓜辛沾醬，份量十足，購買套餐更可獲贈「哥斯拉之爪」矽膠料理夾或「哥斯拉浮世繪T恤」限定精品，會員更可提早預訂，4月下旬登場！

另外牛角Buffet亦同步推出「王者基多拉之燒肉放題」，以日本國產牛肉眼、肩脊肉、頭盤及Level 3 放題為主打，定價周一至四$498，周五至日及公眾假期前夕$548，食客更可獲得限定機械哥斯拉遇冷變色鋁杯或哥斯拉浮世繪T恤，收藏價值高！