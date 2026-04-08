台北旅遊｜三大台菜必吃推介 尋找老字號台式功夫酒家菜

真正的美味，從來不靠華麗擺盤取勝，而是憑藉真材實料打動人心。翻開老店那張十年如一日、從未改版的菜單，正是這份對傳統的堅持與執著，成就了數十年不變的穩定水準。不隨波逐流，只專注打磨招牌功夫菜，這三間台菜老店早已成為饕客們每次造訪台北定必回訪的靈魂飯堂。

滿滿膠原蛋白！啫喱膏白斬雞 專攻傳統宴席菜的「興蓬萊」歷經三代傳承、兩次遷址，至今仍是政商名流心中的私藏名單。招牌白斬放山雞選用肉質結實的土雞，皮與肉之間裹著一層晶瑩剔透、膠質豐厚的「雞油啫喱」，入口清爽不膩，肉質纖維極其細嫩，咀嚼間盡是久違的濃郁雞味。店員推薦搭配一盤鑊氣十足、下料毫不手軟的蚵仔炒麵，這份樸實無華的老滋味，最能撫慰口腹之欲。

興蓬萊台菜餐廳 大葉高島屋店 地址：台灣臺北市士林區忠誠路二段55號12樓

雞料理專門店！必試懷舊台式雞卷 身為台北最早成名的老牌台菜之一，「雞家莊」的老闆由雞販起家，始終堅持選用五至六個月大、未曾下蛋的處女雞，只為追求極致的皮細肉嫩。其招牌三味雞一次集結了清甜白斬、燻香味濃的煙燻雞與風味深邃的烏骨雞，佐以爽口酸菜，滋味層次分明。此外，這裡的雞卷以腐皮包裹肉丁與洋蔥，炸至金黃酥脆且肉汁豐沛，美味程度讓人忍不住想打包帶回香港慢慢品嚐！

雞家莊本店 地址：台灣臺北市中山區長春路55號

雞湯天花板！傳承三代的砂鍋金湯 若談到台北最強雞湯，老饕們幾乎會不約而同指向開業逾半世紀的「驥園」。這鍋被封神的砂鍋土雞湯，製作極其繁複：先以老母雞熬製10小時提煉高湯，再加入新鮮土雞、金華火腿、干貝與豬腳燜煮。呈金黃色的濃郁湯頭浮著一層厚厚的膠質薄膜，入口醇厚到會「黏嘴」，土雞、豬腳入口即化。以往需多人聚餐才能挑戰的大砂鍋，現在平日中午新推出個人套餐，即便獨旅台北也能一品這神級美味。

驥園川菜餐廳 地址：​​台灣臺北市大安區敦化南路1段324號B1