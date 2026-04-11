養狗必知｜6 個行為會令狗狗誤解自己被拋棄

不少狗主以為，只要替狗狗提供食物和住處，就已經盡到照顧責任；但對狗狗來說，陪伴、被需要，往往比物質條件更重要，牠們不會說話，但卻有細膩而真實的情感。有時主人做了一些自覺無關痛癢的行為，但在狗狗心裡，卻可能被解讀為冷落，甚至被拋棄。6個在狗狗眼中覺得「被拋棄」的行為，狗主必須知！

行為 1 ：頻繁更換照顧者 有些狗狗因轉贈、寄養或家庭因素，在短時間內接觸過不同主人。對人類來說，這或許只是環境上的轉變；但對狗狗而言，每一次「換人」，都意味著要重新適應陌生的環境與規矩，同時再一次建立信任。這種反覆、被迫重新開始的經歷，十分容易令狗狗產生不安與恐懼。在牠們的理解裡，不斷被交到不同人手中，感受上往往等同於一次又一次被拋下。

行為 2 ：長時間獨留家中 不少狗主因工作或生活需要，經常把狗狗長時間獨自留在家中，認為只要準備好食物和清水便已足夠。不過對狗狗而言，長時間的獨處並不只是「等主人回來」那麼簡單。狗狗本身屬高度社交的動物，需要與人互動來確認安全感與歸屬感。當陪伴者長期缺席，牠們容易出現焦慮、情緒低落，甚至在行為上出現變化，所以主人就算放工回家有多累都好，都一定要抽時間陪伴愛犬！

行為 3 ：忽視情感需要 狗狗是一個有情緒、有情感的動物，牠們也需要主人關愛和陪伴。如果主人忽視了狗狗的情感需求，不和他們玩耍、交流或撫摸，這種行為在狗狗眼裡也是拋棄。假如主人大部份時間都沒有和狗狗交流，牠們會覺得被冷落。有些狗會因此透過破壞行為來引起主入注意。在牠們的理解裡，這些反應並非「曳」，而是嘗試確認自己是否仍然被在乎、被看見。

行為 4 ：以責罵或懲罰方式管教 有部分主人在狗狗做錯事時，會責罵甚至作出更嚴厲的管教方式，希望牠們「記住教訓」。但這類管教方式在狗狗眼中，往往並不能幫助理解規則，反而只會加深恐懼感。長期處於壓力下的狗狗，容易變得退縮不安，甚至因無法消化情緒而出現攻擊行為。對牠們而言，被懲罰的當下，感受到的未必是「學到什麼」，而是對主人的不安與距離。

行為 5 ：突然帶其他狗回家 狗狗對主人通常有強烈的依賴感，也相對容易將關係看得「唯一」。當主人毫無預警地帶另一隻狗回家，原本的狗狗就會覺得主人要「拋棄」牠。在沒有適當過渡與安撫下，牠們很容易誤以為自己被取代，甚至聯想到主人已不再只選擇自己，從而產生焦慮或情緒轉變。

行為 6 ：把餵食與照顧交給陌生人 一般而言，狗狗對「主人」的認定相當清晰。當原本熟悉的照顧模式突然改變，改由陌生人負責餵食，有些狗甚至會出現拒食情況。這並非任性，而是源於不安。在牠們的理解裡，主人不再出現、照顧方式被取代，很容易被聯想到自己已被拋棄話，而這種心理衝擊，往往比短暫的不適更深刻。